Ministro de Gobernación asegura que figura de gobernadores departamentales debe modernizarse

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Ahora, con la tecnología, la necesidad de los gobernadores se disminuye; desde el Ministerio de Gobernación no nos genera ningún problema; fuera de eso, nos ha generado un ahorro y eso es importante”, así se refirió Mario Durán, ministro de Gobernación, a la figura o trabajo de los 14 gobernadores, quienes aún no han sido nombrados en los cargos.

Según Durán, los gobernadores son una figura que nació hace más de cien años en El Salvador, cuando era una necesidad porque la comunicación en los departamentos era complicada; para ir de San Salvador a La Unión se tardaban días, por lo tanto, un mensaje o telegrama podía tardar un tiempo considerable.

En ese sentido, señaló, en una entrevista televisiva, que como cartera de Estado evaluaron la función de esta figura y consideran que el perfil de un gobernador debe ser una persona técnica, coordinando esfuerzos en el territorio y entre instituciones; sin embargo, aún están a la espera de que el presidente Nayib Bukele decida quiénes asumirán en el cargo.

El artículo 200 de la Constitución de la República establece la figura de los gobernadores. “Para la administración política se divide el territorio de la República en departamentos cuyo número y límite fijará la ley. En cada uno de ellos habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Órgano Ejecutivo y cuyas atribuciones determinará la ley”, indica la legislación salvadoreña.

Entre tanto, Rubén Quintanilla, representante de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR), consideró que al seguir acéfalas las gobernaciones departamentales se da una ilegalidad, porque esa función está estipulada en la ley primaria.

Asimismo, desde el enfoque de la gestión de riesgo, los gobernadores son los que están al frente de las comisiones de Protección Civil departamentales, porque es la persona que está en el territorio, conoce las comunidades y activa el resto de comisiones, eso permite mayor agilidad a la hora de una emergencia.

Sin embargo, Durán aseguró: “Yo no he visto a alguien que me diga: ‘el gobernador tal qué buen trabajo realizó’, eso no ha sucedido; muchas personas se refieren a los gobernadores como si fuese un punto de honor, anteriormente se veía a los gobernadores como una paga política”.

“Gobernación podrá activar las comisiones, pero no tendrá la cobertura ni la respuesta que se debe tener”, respondió Quintanilla a las declaraciones del funcionario.

En El Salvador, el 88.7 % del territorio se considera zona de riesgo y, sobre esa superficie, se asienta el 95.4 % de la población.