Minería metálica utilizará 750 toneladas de cianuro al año

“No es cierto que la minería va a generar una gran producción y crecimiento en términos económicos, tampoco es verdad que generará una gran cantidad de empleos”.

Ante las afirmaciones del presidente de la República, Nayib Bukele, que la minería haría crecer la economía del país, el economista José Luis Magaña destacó que la agricultura pese a estar abandonada y golpeada, produce $1,500 millones cada año, es decir, sin hacer impacto negativo produce más que la actividad minera.

“Para qué ponerse a reactivar la minería si ya hay actividades económicas que están generando incluso más de lo que la minería podría estar dando, y sin estar haciendo todo el impacto negativo, no es cierto que la minería va a hacer que la economía de El Salvador despegue y crezca como nunca antes”, aseguró.

Los datos del estudio técnico de impacto ambiental de Pacific Rim en la mina El Dorado indican que el área de interés del proyecto es de 144 kilómetros cuadrados, lo cual equivale a dos veces el Lago de Ilopango, y se había identificado 490 mil onzas de oro, cuyo precio actualmente ronda entre 2,600 a 2700 dólares por cada onza.

Es decir, si se exportara el oro de los 144 kilómetros cuadrados alrededor de San Francisco El Dorado, en total serían cerca de $1,200 millones en seis años que duraría la explotación, lo cual equivale a $200 millones cada año.

“Todo lo que el país produjo el año pasado, es decir, el Producto Interno Bruto (PIB) fue de $35 mil millones, es más dinero de lo que la minería daría, que $200 millones al año”, detalló el economista.

Magaña desmintió que la minería generará empleos principalmente en la zona donde se explote. El mismo estudio de San Francisco El Dorado señala que en los seis años de operación generaría un total de 237 empleos, de los cuales entre 15 y 20 personal extranjero, 85 personas de alta especialidad en ingeniería metalúrgica, y 130 trabajadores de la población local.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que el año pasado la agricultura generó alrededor de 400 mil empleos, y un proyecto minero 130 para las comunidades locales, comparé el economista.

Magaña consideró que si la agricultura, abandonada, olvidada y golpeada, está generando 400 mil empleos, qué podría pasar si se apoyara esta actividad, sin embargo, apostándole a la minería solo podría crear 130 fuentes de empleo para las comunidades locales.

“El gobierno dice que ahora va a utilizar todo el dinero que deja la minería para invertirlo en la comunidad y limpiar los ríos, porque el Estado va a quedarse con buena parte de las ganancias y será partícipe en la minería, sin embargo, el artículo 6 y 7 de la Ley de Minería dice que el Estado tendrá participación en la parte de sacar el mineral, pero ya no en la parte de comercializar, transportar y exportar”, expresó.

En la ley aprobada el 23 de diciembre de 2024, el Estado será quien trabaje para sacar el oro, pero luego las grandes empresas nacionales mineras son las que pueden venir a comprarlo y llevarlo, exportarlo.

Tampoco es cierto que los beneficios que pueda quedar de la minería, en términos monetarios, serán para el Estado, ni siquiera en términos simplemente monetarios, es una estrategia viable.

A criterio del periodista Leonel Herrera, el auge del oro y la plata está relacionado con el lujo, aunque una parte es utilizada para microelectrónica, esto lleva a las empresas a buscar los minerales hasta en los lugares donde el costo ambiental y social es mayor, haciendo una gran devastación y destrucción para extraerlos en pequeñas cantidades.

“Ya no estamos en la época de la colonia, donde iban y encontraban los pedazos de oro, o en la arena del río sacaban las pepitas de oro, eso ya no existe; ahora los minerales están en cantidades microscópicas y para sacar una onza de oro tienen que demoler toneladas de rocas y destruir una montaña”, sostuvo.

Enfatizó que, dada la crisis de los ingresos públicos, el gobierno en vez de hacer la reforma tributaria progresiva, y buscar recursos en otros lados, prefiere hacer un daño ambiental y a través de la minería obtener algunos recursos fiscales.

Además, externó que el grupo gobernante del país en este momento está directamente interesado en el negocio, en alianza con empresas transnacionales, están interesados en extraer estos recursos, en un ánimo de lucro y en un ánimo de ganancia personal, familiar, de quienes tienen el control en este momento del Estado de El Salvador.

“La minería metálica es la más nociva, primeramente, porque utiliza enormes cantidades de agua, enormes cantidades de agua, la empresa Pacific Rim declaraba en su estudio de factibilidad del proyecto El Dorado, de San Isidro, Cabañas, que iba a utilizar 11.5 litros de agua por segundo”, manifestó.

Dicha empresa utilizaría alrededor de 800 mil litros de agua diarios, habría secado los ríos y acuíferos en la zona de San Isidro.

El Foro del Agua en El Salvador ha calculado que de implementarse los proyectos mineros podría utilizarse por lo menos 22 millones de litros de agua diarios, es decir, el país quedaría sin agua.

“Cuando nos hablan de una minería que no causa daño, la primera razón para no causar daño debería ser que no utilice agua, pero hasta hoy no hay otra forma, hay un uso intensivo de agua”, aseguró Herrera.

A la vez, explicó que la minería de oro y plata utiliza para el proceso de elixir y acción, es decir, la separación del metal del resto de la tierra y roca, el cianuro un químico tóxico. Los químicos dicen que un pedacito de cianuro del tamaño de un grano de arroz puede matar en segundos a una persona.

Pacific Rim declaró que en el proyecto El Dorado iban a utilizar 750 toneladas de cianuro al año, al multiplicar por los seis años de operación, significa que en San Isidro esta empresa iba a verter aproximadamente 4,000 toneladas de cianuro en el período de actividad.

El cianuro es un químico que causa una serie de enfermedades respiratorias, porque la gente muere por asfixia, pero también causa diversos tipos de cáncer, insuficiencia renal, enfermedades en la piel y otros problemas a la salud de las personas que finalmente llevan a la muerte.

El periodista recalcó que otro aspecto nocivo de la minería es la destrucción de los ecosistemas, como los metales están en cantidades tan pequeñas, necesitan hacer una devastación enorme para poder extraer las cantidades de oro y plata, hay una destrucción del paisaje natural, los ecosistemas, flora y fauna.

El Salvador es un país pequeño con 20 mil kilómetros cuadrados, sobrepoblado con 350 habitantes por kilómetro cuadrado, hay un grave problema de deterioro ecológico, es decir, ya las condiciones ecológicas son precarias, es el país más deforestado de América Latina solo después de Haití.

Según la presidenta de ADES Santa Marta, Vidalina Morales, desde 2017 cuando se aprobó la ley que prohibía la minería metálica en el país, existía el presentimiento que en cualquier momento que en cualquier momento podría ser derogada, dependiendo quiénes gobernaban y los intereses de los grupos de poder, así como las influencias de las transnacionales; ese día llegó el 23 de diciembre de 2024.

“La minería en el país no es un tema nuevo, es un tema de muchos años, quizás hace más de 50 o 60 años, la minería se explotó en el oriente del país, hay gente que quedó enferma, que murió, o sigue enferma por la contaminación de esa minería”, detalló Morales.

Destacó que la lucha por prohibir la minería trajo división social en Cabañas, en 2009 fue las amenazas y conflictos entre familias y comunidades, atentados, hubo líderes que incluso fueron golpeados, a uno de ellos le cortaron sus dedos, posteriormente se dieron los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto.

“Obtener la victoria en el 2017 no fue una cosa sencilla, costó vida, lucha, una resistencia también, que se mantuvo firme, ahora en este nuevo contexto también va a generarnos división social, hay mucha gente que está en contra de la minería, pero hay otras que también creen que la minería es buena”, afirmó.

