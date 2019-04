Miembros de la OEA desconocen representante venezolano designado por Estados Unidos

Stefany Arias / http://mppre.gob.ve/

El pasado martes, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estados miembros expresaron su rechazo a la representación ilegal de Gustavo Tarre en la instancia internacional en nombre de Venezuela, por considerar nula, viciada y sin efecto jurídico la resolución del 9 de abril de 2019.

La resolución, señala que parte del foro interamericano reconoce a Gustavo Tarre como representante designado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó como «presidente encargado» del país el pasado 23 de enero y desde entonces con apoyo del gobierno estadounidense pretende usurpar funciones del Ejecutivo y designar ilegalmente representantes de Venezuela en el mundo.

Mediante una declaración pública, las delegaciones de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, anunciaron que no respaldan el nombramiento del enviado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por no ser designado por el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien el único que posee la facultad de acreditar a los embajadores, representantes interinos, suplentes y asesores.

Adicionalmente, la misión permanente de México, también emitió una nota a la Presidencia del Consejo Permanente, donde se reserva el derecho a reiterar su posición de rechazo y desconocimiento al representante designado por la Asamblea Nacional en desacato, Gustavo Tarre, ante actos y decisiones cuya legitimidad pretenda caer en la citada resolución, la cual atenta contra la institucionalidad de la Organización y del Sistema Interamericano.

La delegación de Uruguay, Nicaragua, Guyana y Bolivia también expresaron su rechazo y desconocimiento ante la usurpación de funciones.

El Embajador de Uruguay, Hugo Cayruz, señaló que “esta Organización ha violado las normas y procedimientos legales de su Carta”.

Por otro lado el Representante Alterno de Nicaragua, Luis Alvarado, precisó que “el Consejo Permanente se tomó atribuciones inexistentes que violan la carta de la OEA y atentan contra la soberanía de las naciones”.

El representante Alterno de Guyana, Riyad Insanally, señaló que la República Cooperativa de Guyana se reserva el derecho de reiterar su posición de rechazo a Gustavo Tarre, ante acciones cuya legalidad recaigan en la ilícita resolución.

Por su parte el embajador de Bolivia, José Gonzáles, ratificó que su país tampoco acepta la aprobación de esta resolución nula y sin valor legal, adoptada por el Consejo Permanente el pasado 9 de abril.

¿Por qué es ilegal?

La resolución es una violación del Derecho Internacional, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Quien designa al representante de un país ante la OEA es el jefe del poder Ejecutivo, en este caso el presidente Nicolás Maduro Moros.

Cabe destacar que la OEA no ha reconocido a otro gobernante distinto al presidente Maduro según recordó en días pasados el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada.