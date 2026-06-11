México listo para el partido inaugural del mundial contra Sudáfrica este jueves

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Agencias/Xinhua

El partido inaugural del Mundial de Fútbol arrancará este jueves 11 de junio, entre la selección de México y Sudáfrica. El partido dará inico a las 13 horas, hora local de El Salvador. Noventa minutos antes iniciará espectáculo con la participación de artista como Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

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