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El director técnico, Javier Aguirre, de México, reacciona durante una conferencia de prensa previo al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de junio de 2026. (Xinhua/Lucio Tavora)

México listo para el partido inaugural del mundial contra Sudáfrica este jueves

Redacción Nacionales 11 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en México listo para el partido inaugural del mundial contra Sudáfrica este jueves 291 Vistas

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Agencias/Xinhua

 El partido inaugural del Mundial de Fútbol arrancará este jueves 11 de junio, entre la selección de México y Sudáfrica. El partido dará inico a las 13 horas, hora local de El Salvador. Noventa minutos antes iniciará espectáculo con la participación de artista como Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

Jugadores de la selección nacional mexicana de fútbol participan en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de junio de 2026. (Xinhua/Francisco Cañedo)

 

El jugador Raúl Jiménez (frente), de la selección nacional mexicana de fútbol, participa en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de junio de 2026. (Xinhua/Francisco Cañedo)

 

El guardameta Guillermo Ochoa (d), de la selección nacional mexicana de fútbol, participa en una sesión de entrenamiento previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de junio de 2026. (Xinhua/Francisco Cañedo)

 

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