El director técnico, Javier Aguirre, de México, reacciona durante una conferencia de prensa previo al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 10 de junio de 2026. (Xinhua/Lucio Tavora)
México listo para el partido inaugural del mundial contra Sudáfrica este jueves
El partido inaugural del Mundial de Fútbol arrancará este jueves 11 de junio, entre la selección de México y Sudáfrica. El partido dará inico a las 13 horas, hora local de El Salvador. Noventa minutos antes iniciará espectáculo con la participación de artista como Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.
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