Irán anuncia el cierre total del estrecho de Ormuz

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

El cuartel general central de Khatam al-Anbia de Irán anunció este jueves el cierre total del estratégico estrecho de Ormuz tras la nueva oleada de ataques, calificados de “terroristas” contra el país por parte del ejército estadounidense.

«A partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, el estrecho de Ormuz queda cerrado al paso de todo tipo de embarcaciones, incluidos los petroleros y los buques mercantes, y cualquier tráfico será objeto de ataques», declaró la sede central de Khatam al-Anbia en un comunicado.

Al mismo tiempo, el cuartel general anunció que la orden se ha emitido tras los continuos actos de agresión por parte de los Estados Unidos y en vista del inicio de los ataques de las fuerzas armadas agresivas de ese país contra varias zonas de la provincia sureña de Hormozgan.

Asimismo, negó categóricamente la afirmación de los funcionarios estadounidenses sobre el paso de los buques por el estrecho, declarando: «Se rechazan las afirmaciones de Estados Unidos de que los buques están transitando por el mencionado estrecho».

En una declaración similar, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dijo que “el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Estados Unidos admite ataque

Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron una nueva ronda de ataques contra múltiples objetivos en Irán, indicó en X el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...