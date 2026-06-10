Organizaciones exigen liberación de veteranos y comunicador a días de finalizar la fase de instrucción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este miércoles, organizaciones sociales se pronunciaron ante el vencimiento del plazo de instrucción en el caso de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Pidieron su liberación y también la del comunicador Luis Menjívar.

Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron detenidos hace 2 años tras ser acusados por supuestos actos de terrorismo en el contexto de la investidura del segundo mandato de Nayib Bukele.

Los nombres de los detenidos son: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Alfonso Mira, Roberto Esquivel, Eliseo Segura, Ismael Santos, Wilfredo Paredes y Carlos Mejía, todos ellos dirigentes de la Alianza. Junto a ellos también fue detenido el comunicador y líder comunitario Luis Alberto Menjívar, quien además era estudiante de sociología de la Universidad de El Salvador.

Las capturas se efectuaron entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2024 y se extendió hasta el 3 de junio, en vísperas de la toma de posesión “inconstitucional” del segundo mandato presidencial.

Lourdes Palacios, de COFAPPES, recuerda que a los veteranos “los detuvieron con engaños y los acusaron falsamente de planificar ´actos terroristas´; sin embargo, investigaciones periodísticas señalan que el caso fue “inventado”, ya que cuentan con “pruebas falsas y, además, con un testigo que estaba en dos lugares al mismo tiempo, en El Salvador y en México”.

La última de las prórrogas de instrucción se vence el próximo 14 de junio, y la Fiscalía no solicitó una nueva prórroga ya que la ley no se lo permite, por lo que, después de la fecha, la FGR tendrá 5 días para presentar el dictamen de acusación, para que luego, le sea notificada a la defensa y programar una audiencia única.

El abogado de José Santos Melara, Guillermo García, informó que a la Fiscalía se le acabó el plazo de instrucción luego de 2 años. “El plazo se vence el domingo 14, tenían que hacerlo 15 días antes (si se pretendía prorrogar la instrucción). (pero) hasta este momento no hay una solicitud de ampliación del plazo y la ley ya no le faculta para seguir prorrogando el caso”, destacó García.

Si el fiscal del caso no presenta el dictamen de acusación, el juez puede solicitarlo al fiscal superior para que lo presente en un plazo de tres días. Si en caso de no hacerlo, el Tribunal debe ordenar sobreseimiento definitivo para todos los involucrados.

Las organizaciones demandaron al Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador que convoque a audiencia y deje en libertad a los veteranos o que otorgue medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso en libertad.

Las organizaciones señalaron que la detención de los veteranos es “persecución política” por las constantes denuncias que hacía el sector en contra del Gobierno. Señalaron que actualmente existen al menos 86 presos políticos.

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