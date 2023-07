“Mecafe” pide separación de jueces en caso “Saqueo Público

Redacción Nacionales

El empresario Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, ha pedido que dos jueces del Tribunal Primero de Sentencia, sean separados del caso “Saqueo Público”.

La petición de Menéndez se hizo a través de sus abogados, quienes presentaron un escrito donde se recusaba a los jueces porque estos ya conocieron un caso que se vincula a la audiencia, pero que éste debe ser calificado por la cámara correspondiente.

El escrito se presentó previo a la instalación del juicio. El tribunal colegiado explicó que debido a esta solicitud la diligencia no inició ayer, como se tenía previsto. El juicio se reiniciará cuando la Cámara Primera de lo Penal resuelva si separa o no a los jueces.

En el caso de “Saqueo Público” están vinculados funcionarios que estuvieron en el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. Son por lo menos 10 acusados, entre ellos “Mecafe” que ha ya está en la etapa de juicio.

Este caso se refiere a delitos de lavado de dinero y peculado, por un monto de $351 millones de dólares que supuestamente se desviaron de la cuenta de gastos reservados de CAPRES.

El Tribunal Primero de Sentencia ya condenó a Menéndez a 8 años de prisión por lavado de dinero y por aceptar una avioneta como prevenda por el contrato de la construcción de un puente.

Junto a Menéndez son procesados entre otros la exprimera dama, Vanda Pignato, David Marciano Rivas, ex secretario de Comunicaciones, ambos están bajo arresto domiciliario.

La FGR habría abierto este caso el 8 de junio del 2018 acusando a por lo menos 30 personas, entre ellas a Funes que se encuentra asilado en Nicaragua desde el 2016 y quien es acusado de enriquecimiento ilícito durante su gobierno (2009-2014).

Desde el exilio, Funes ha insistido que se trata de persecución política.