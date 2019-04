Mauricio Funes rechaza que bienes incautados sean de su propiedad

@DiarioCoLatino

Son más de sesenta propiedades las que fueron intervenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) por estar supuestamente relacionadas con el ex presidente de la República Mauricio Funes.

El exmandatario reaccionó ante la incautación de bienes hecho público ayer, los cuales presuntamente fueron adquiridos con “fondos públicos”. “La FGR debería ser más seria. Las propiedades de las sociedades de Miguel Menéndez, a las que se les está aplicando la extinción de dominio no son mías y no están relacionadas conmigo. No tengo nada que ver con ellas. Por tanto, no son propiedades con las que tenga algún vínculo”, expuso en su cuenta de Twitter.

Entre los bienes intervenidos se encuentran locales comerciales, viviendas y algunas empresas, entre ellas: Latin American Spa, Cosase, Merpinsa y Mecafé.

“Esta imputación es totalmente ridícula. ¿Cómo es que los recursos que forman parte de COSASE y Mecafé van a provenir de los $351 millones que según la FGR fueron desviados de CAPRES durante mi gobierno si ambas sociedades tienen casi treinta años de existencia?”, cuestionó Funes.

Según la Fiscalía, las propiedades se encuentran bajo los nombres de algunos familiares y empleados de confianza del expresidente. En total son ochenta y cinco las propiedades que han sido detectadas por la FGR, en la apertura de la investigación en contra de Funes. El año pasado fueron intervenidas veinticuatro.

En junio de 2017, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, decretó Instrucción con Detención para Mauricio Funes, Nelson García Cerón, Hugo Alfredo Barrientos, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Juan Carlos Guzmán Berdugo, Diego Roberto Funes Cañas, Luis Miguel Ángel García, Regina María Cañas Rivera, Carlos Mauricio Funes, entre otros para responder por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, y encubrimiento en el caso conocido como “Saqueo Público”, según el cual, se habrían desviado más de 350 millones de dólares de las arcas del Estado.

La acusación Fiscal contra Funes, está fundamentada en un testigo criteriado, que según diversas fuentes se trata del expresentador de televisión Jorge Hernández, quien goza de beneficios de la Fiscalía y el sistema judicial, lo que ha criticado reiteradamente Funes.

La primera semana de abril, Juan Carlos Guzmán Berdugo, padre la compañera de vida de Mauricio Funes, fue capturado por la policía costarricense, tras ser requerido por la justicia salvadoreña por irregularidades en la fluctuación de su patrimonio.