Mauricio Funes es condenado a 6 años de cárcel por presunta evasión de impuestos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El expresidente de la República Mauricio Funes fue condenado a 6 años de cárcel por el supuesto delito de evasión de impuestos, así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR). Funes, además, deberá devolver al Estado $200,449, tras declarar información supuestamente falsa al Ministerio de Hacienda en 2014, según el fallo.

El fiscal del caso informó que la FGR se encuentra satisfecha por el fallo condenatorio por parte del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. La condena fue en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente salvadoreño entre 2009 y 2014.

“El exfuncionario estaba siendo procesado por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública, esto debido a una declaración falsa de impuestos sobre la renta que presentó en el año 2014, en la cual se ha demostrado y quedó claro en el transcurso de la Vista Pública que el referido ciudadano evadió al fisco la cantidad de $85,157.25”, comentó el fiscal del caso.

Dicho delito se mostró, según la declaración del fiscal, mediante “un incremento patrimonial no justificado, no declarando ciertas operaciones gravadas que fueron demostradas en Vista Pública y de la cual al Tribunal no le quedó ninguna duda y por eso arribó a un fallo condenatorio de 6 Años de prisión”.

Al exjefe de Estado también se le condenó a una responsabilidad civil que se le declaró derivado del impuesto evadido, más las presuntas multas y los intereses por un total de $200,449 que deberá regresar al Estado en concepto de responsabilidad civil derivada del supuesto delito cometido.

“Es un precedente que la Fiscalía General de la República está demostrando que está llegando a cualquier nivel jerárquico, el cual cometa algún delito no importando si son ex presidentes o ex funcionarios de cualquier administración, la FGR siempre lo va a perseguir y va a buscar demostrar la culpabilidad de ellos cuando así sea”, concluyó el representante fiscal.

Mauricio Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y se considera como perseguido político por la derecha oligarca. En este fallo no estuvo presente ni su abogado, ya que no posee.

En mayo de este año, Funes fue condenado en ausencia por otros delitos que él rechazó; el Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador lo condenó a 14 años de prisión por cargos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. También es procesado por el caso “Saqueo Público”.