Nuevas Ideas busca ganar las 44 alcaldías y los 60 curules

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo en un mitin político que en las próximas elecciones de 2024, Nuevas Ideas, busca tener 60 diputados y 44 alcaldías, es decir, busca totalizar el poder.

Hace menos de un mes, la Asamblea Legislativa aprobó reducir el número de diputados de la Asamblea Legislativa y los municipios, a 60 y 44, respectivamente. Estos cambios se harán efectivos a partir de mayo de 2024, cuando tomen posesión las nuevas autoridades electas en marzo de ese mismo año. En las elecciones de 2024, se elegirán a los 44 alcaldes y los 60 diputados; en ese sentido, Castro alertó que “vamos por 60 diputados y 44 alcaldías, a eso vamos, y yo creo que lo vamos a lograr”. Este 9 de julio, Nuevas Ideas tiene sus elecciones internas, donde se escogerán a sus candidatos que los representarán en 2024.

Con las aprobaciones de reducción de diputados y municipios se busca concentrar el poder, ya que se beneficia a partidos grandes, pues en el caso de las diputaciones se eliminó el sistema de residuos y se implementará el sistema de cocientes, mientras que en el caso de municipios los territorios se han agrupado para que Nuevas Ideas resulte favorecido.

En ese proceso interno, participa también el actual mandatario, Nayib Bukele, quien busca una reelección junto con Félix Ulloa en la Presidencia de la República, a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe en al menos 6 artículos.

El Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de FUNDAUNGO reveló que el 45% de personas expresa tener intención de votar por Nuevas Ideas para las elecciones legislativas de 2024, 17.2% declara no haber decidido por quién votar y 8.7% no responde por cuál partido votaría. Mientras que el 40.4% de las personas expresaron intención de voto hacia Nuevas Ideas en las elecciones municipales de 2024, 20.6% declara no haber decidido por quién votar y 7.5% no responde por cuál partido votaría.

Mientras que el 53.7% expresa que votaría por Nuevas Ideas para las elecciones presidenciales de 2024, 14.3% declara no haber decidido por quién votar y 7.4% no responde por cuál partido votaría.

El presidente del legislativo, Ernesto Castro, reiteró en ese mitin político que “hay caballos de troya que están queriendo hacer complot, disfrazados de amigos, se ponen la camisa de Nuevas Ideas por encima, pero nosotros sabemos la camisa que tienen por dentro, sabemos las intenciones que tienen”, sin mencionar nombres.