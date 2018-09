Marta conquista trofeo mejor jugadora del año por sexta vez

Londres/Reino Unido/AFP

La veterana brasileña Marta fue elegida mejor jugadora del año 2018, este lunes en una ceremonia que se celebra en Londres, un trofeo que conquista por sexta vez en su carrera.

La actual jugadora del Orlando Pride estadounidense, de 32 años, ya recibió el galardón a la mejor jugadora del año de 2006 a 2010 ininterrumpidamente.

Marta lideró a la selección brasileña al trihfo en el último sudamericano femenino (2018) y el próximo año tendrá seguramente la última oportunidad de lograr el título que se le resiste al fútbol femenino brasileño: el Mundial, que se disputará en Francia.

“Estoy sin palabras. He estado tantas veces aquí y siempre lo veo como un sueño. Esto significa tanto para mí… Tengo que dar las gracias a Dios, a mis compañeras de equipo y selección, a las personas que siempre me apoyan, a los seguidores, a los que me han votado… Es un momento mágico”, declaró la jugadora el recibir el premio.