MARN reporta enjambre sísmico entre los municipios de Chirilagua e Intipucá

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Red Sísmica Nacional de El Salvador contabiliza desde las 06:33 p.m. del sábado 5 de mayo hasta las 10:00 a.m. del domingo 6 de mayo, un total de 230 sismos localizado entre los municipios de Chirilagua, del departamento de San Miguel e Intipucá, departamento de La Unión.

Del total de sismos registrados, 30 han sido reportados como sentidos por la población, cuyas magnitudes oscilan entre 3.2 y 5.3. Los dos sismos de mayor magnitud ocurrieron a las 06:37 a.m. 06:44 a.m. y a las 08:52 a.m. del 6 de mayo de 2018.

Entre tanto, la Dirección General de Protección Civil informó que preliminarmente se tienen tres viviendas de bahareque destruidas y once más dañadas en el caserío Puerto Viejo, municipio de Chirilagua, así como daños en el hospital San Juan de Dios, San Miguel, y daños leves en la alcaldía de Intipuca.

El secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, señaló que están en alerta institucional, por lo cual la comisión departamental ya se encuentra en la zona para verificar los daños provocados por el enjambre sísmico. Además, se está habilitando albergues el cantón Tierra Blanca, Usulután.

El funcionario hizo un llamado a la población a mantener la calma y no hacer caso a rumores o información que no sea oficial.