MARN registra más de 40 sismos al noreste de Apaneca, Ahuachapán

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Red Sísmica Nacional de El Salvador del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó actividad al noreste de Apaneca, departamento de Ahuachapán. Entre las 10:00 p.m. del día 4 de marzo de 2023 y las 9:00 a.m. del día 5 de marzo de 2023, se han registrado un total de 40 sismos.

Las magnitudes de los sismos sentidos oscilan entre 1.5 y 3.3 en la escala de Richter. El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 10:49 p.m., con magnitud de 3.3, profundidad focal de 4.0 km, e intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada, en Ahuachapán, informó el MARN a través de un informe especial.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociada con actividad volcánica. Por lo cual, el MARN dará seguimiento a esta actividad sísmica para informar a la población sobre su evolución. Se recomienda atender las indicaciones emitidas por las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación.