MARN pronostica lluvias por influencia de una vaguada y onda tropical

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para este sábado que continuarán las lluvias en el país, debido a la influencia de una vaguada y onda tropical. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias puntuales en horas cercanas al mediodía en sectores de la zona occidental.

“En la tarde se esperan lluvias y tormentas en la cordillera volcánica Apaneca-Ilamatepec y la franja montañosa norte con énfasis en los departamentos de Chalatenango y Morazán; para la noche se prevén lluvias y tormentas dispersas de moderada intensidad en la zona paracentral y oriental del país, con énfasis en los departamentos de Morazán, San Vicente, Usulután y San Miguel”, detalló Medio Ambiente.

El titular del MARN, Fernando López, explicó que cuando hay una onda tropical como en estos días, son lluvias más intensas acompañadas de ráfagas de viento de 45 kilómetros por hora (k/h) y también puede presentarse mucha actividad eléctrica.

El funcionario dijo que el país está en plena época lluviosa, durante la mañana y parte de la tarde hay sol, sin embargo, entre las 5 o 6 de la tarde inician las tormentas, que es lo característico de este período, en algunos lugares los suelos ya tienen humedad y cada tormenta significa un posible riesgo.

“Tenemos una época lluviosa muy activa, seguimos en alerta verde, esta se emite cuando ya hay humedad en el suelo, hemos tenido muchísima lluvia la semana pasada, van siete días en los que llueve constantemente, por la tarde y noche, y eso puede generar algún riesgo. El mes de septiembre, que es el más lluvioso según las estadísticas, por lo tanto, estaríamos esperando ese comportamiento en este año”, sostuvo.

Entre tanto, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, indicó que la lluvia en sí no representa el principal problema ante las inundaciones urbanas, sino la basura arrojada en el entorno, la cual provoca taponamientos y ocasiona inundaciones.

Amaya, consideró que las inundaciones urbanas son uno de los escenarios de riesgo prevenible, en la zona baja del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)existe una alta probabilidad de acumulación de agua. Las lluvias registradas el pasado 15 de agosto pueden formarse en el transcurso de una hora, dejando cantidades importantes de precipitación e influencia en el territorio.

“Ante una tormenta, no se aventuren a cruzar ríos cuando aumente su caudal, ya que la fuerza del agua puede provocar arrastres. La semana pasada murió una señora que se resguardaba en una champa y un árbol cayó sobre esta, es importante verificar donde uno se va a resguardar de la lluvia”, manifestó Amaya.

Reiteró que el país se mantiene en alerta verde, esto significa prestar atención a la información oficial, signos característicos de los ríos y taludes, ante las lluvias que se puedan presentar.

