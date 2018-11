Marisol Lino belleza salvadoreña con presencia internacional

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Este día en Suplemento Amigos te presentamos a una chica que gracias a su talento y carismas es una de las nuevas representantes de la belleza salvadoreña fuera de las fronteras patrias, hablamos de Marisol Lino, que como ella mismo lo afirma es orgullosa de ser originaria de San Miguel.

“Me considero una persona alegre, entusiasta y siempre he disfrutado de ayudar a los demás, uno de mis sueños de niña era viajar por todo el mundo, recorrer lugares desconocidos y convertirme en reina, para poder caminar por las grandes pasarelas del mundo, como las de NY” afirma esta chica que poco a poco ha ido alcanzando las metas que se ha trazado.

Empezó la escuela a los 5 años y le gustaba mucho estudiar, especialmente su materia favorita que era Ciencias. Por esa razón, decidió estudiar enfermería, pero no terminó, porque en el año 2007 viajó a los Estados Unidos, con una maleta llena de sueños, como todos los inmigrantes que llegan a ese país. Estudió en la escuela secundaria en Huntington High School y de allí se graduó en el 2011. Después fue a la Universidad Estatal de Farmingdale, donde obtuve su Título de Paralegal y hoy en día está estudiando para convertirse en una de la mejores abogadas del país en el que reside.

“A lo largo de estos años de sueños, desafíos y metas realizadas, me he sentido muy honrada por tener el apoyo, no solo de mi familia, sino de personas muy especiales en mi vida, como la organización Miss Latina Tristate, quienes me dieron la oportunidad en el 2017, de realizar uno de mis mas grandes sueños. A través de Miss Latina, se fueron abriendo muchas puertas, como por ejemplo, la oportunidad de conocer a

MY LIFESTYLE MAGAZINE AND AGENCY, gracias a la cual, pude participar en Miss World Suprain international, en Perú, donde fui coronada recientemente como ganadora, después de llevar con mucho orgullo la representación, de mi amado pais de origen, El Salvador” agregó Marisol.

Durante todo este tiempo, ha aprendido que los sueños se convierten en realidad, siempre y cuando te los propongas, con actitud positiva y con seguridad de ti misma.

“Estoy feliz de poder ir todos los días, por el mundo, dando testimonio de que los latinos somos importantes para este país maravilloso que nos ha abierto sus puertas. Y cada que consigo una meta, me propongo una nueva, para superarme a mi misma, para superar mis sueños y para dejar una bonita huella a las generaciones futuras” enfatizó esta chica que a cada paso se acerca más a sus nuevas metas.

“Es una satisfacción muy grande poder ser vocera del Carnaval a nivel internacional y dejarle saber a el mundo entero acerca de esta manifestación cultural como Miss Salvador internacional y a la vez inspirar ala juventud salvadoreña llevando tu mensaje de empoderamiento y luchar por tus sueños y es así que Hoy tengo la oportunidad para este 24 de noviembre de estar no solo de regreso a mi lindo País si no poder estar disfrutando en uno de los carnavales más importantes de El Salvador, en el Carnaval de San Miguel y es así que estaré Presente cómo Miss El Salvador Internacional” detalló al consultarle lo que significaba para ella ser parte fundamental del Carnaval de San Miguel.

Marisol viene llena de muchas sorpresas para su participación en el Carnaval de San Miguel pero nos adelantó que su vestido para el desfile de carroza es una majestuosa creación de un diseñador de Italia, que sorprenderá a todos y que se siente muy satisfecha por todo lo logrado hasta el momento.