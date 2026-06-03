Marco Rubio es enemigo de América Latina, afirma Lula

Compartir

Brasilia/Prensa Latina

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó el lunes que el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, es anti-América Latina, y enemigo mortal de países de la región como Cuba.

El mandatario se manifestó en esos términos al participar este martes en la inauguración de la nueva sede definitiva del Instituto Federal Goiano en la ciudad de Catalão, en Goiás.

De acuerdo con el mandatario, realizó observaciones sobre el jefe de la diplomacia estadounidense durante el encuentro que tuvo el mes pasado en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

“Tuve una conversación de tres horas con el presidente Trump. Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, es anti-América Latina, enemigo mortal de Cuba y de varios países latinoamericanos”, declaró el gobernante.

Ya le dije a Trump que no le gusta Brasil, añadió Lula sobre Rubio, de quien agregó que no estuvo presente en el encuentro entre ambos presidentes.

El gobernante del gigante sudamericano se manifestó de ese modo en reacción a una nueva amenaza de Washington de imponer aranceles de 25 por ciento a una variedad de productos brasileños, tras una investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Según Lula, Brasil responde a las presiones de la administración norteamericana mediante la diplomacia y la defensa de sus intereses nacionales.

“Como no tengo barcos para hacer las guerras de Trump, bombas atómicas o poderío militar, mi guerra es la de la verdad contra la mentira, contra las narrativas”, afirmó. El mandatario reiteró que envió comunicaciones al Gobierno estadounidense para refutar los argumentos utilizados por Washington al justificar medidas comerciales contra Brasil.

Asimismo, criticó a integrantes de la familia del expresidente Jair Bolsonaro por su respaldo a las sanciones comerciales anunciadas por Estados Unidos.

Lula recordó que el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro había agradecido públicamente a Trump el año pasado tras el anuncio de aranceles, y acusó también al exdiputado Eduardo Bolsonaro de adoptar una postura similar.

“Hoy Flávio dice que no habló nada, pero está mintiendo, así como Eduardo Bolsonaro también agradeció cuando Brasil fue gravado”, sostuvo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...