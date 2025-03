Villatoro ve a bien disolución del IBA

Redacción Nacionales

DiarioCoLatino

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, vio a bien que cerraran el Instituto de Bienestar Animal (IBM) ya que no cumplió con su función.

“Lo que pasó el fin de semana es una muestra del mal desempeño y lo pudimos conocer a raíz de personas que estuvieron denunciando en las redes sociales (sobre problemática del refugio de animales en Ilopango)”, comentó Villatoro en declaraciones a la prensa.

“Si no fuese así, de lo contrario, nadie hubiera sabido nada y las cosas hubieran continuado, esto quiere decir que también el funcionamiento del IBA no era bueno ni correcto y al final de cuentas yo creo que es bueno que se haya disuelto porque no estaba cumpliendo su misión”, añadió Villatoro.

Villatoro cuestionó sobre el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, Ley que creó el IBA y que protege a los animales. “¿Qué se va a hacer con la Ley de Bienestar Animal que se aprobó aquí en la Asamblea Legislativa?, se tienen que hacer algunos cambios porque era un ente que estaba regulando por parte de esta ley, entonces pues vamos a ver qué se hace dentro de la Asamblea y las modificaciones respectivas”.

La destitución del alcalde de San Salvador Este, José Chicas, el cierre del Instituto de Bienestar Animal y Polipet fueron las consecuencias derivadas de la problemática generada por el refugio de animales en Ilopango donde tenían a los animales en condiciones deplorables, según denunciaron los vecinos la semana pasada.

La denuncia fue escalando desde mediados de la semana anterior, pero fue hasta este fin de semana que el presidente de la República Nayib Bukele se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook.

Bukele también anunció el cierre del hospital veterinario, pero horas después, lo reaperturó tras el descontento de la población. Al respecto, la diputada Villatoro, sostuvo que gran parte de la población, “se quejó del cierre de Chivo Pets, varios usuarios decían que era algo muy positivo lo que se estaba haciendo dentro de él y bueno, al final de cuentas la presión de la gente permitió que continuara”.

