Marcela Villatoro lamenta que presidente de ARENA no haya mostrado apoyo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, lamentó que el presidente de ese instituto político, Carlos García Saade, no se ha comunicado con ella ni con Francisco Lira, desde que ambos resultaron reelectos en las pasadas elecciones del 4 de febrero.

“Ya pasó un mes de la reelección de Francisco Lira y mi persona, en la cual logramos ser esa voz dentro de la Asamblea; sin embargo, hasta la fecha ni una llamada, ni un apoyo del presidente Carlos García Saade. No fuimos tus favoritos, pero hoy por hoy somos la cara del partido”, expresó la parlamentaria a través de su cuenta de X (ExTwitter).

Marcela Villatoro y Francisco Lira fueron reelectos por San Salvador y La Libertad, respectivamente; serán la única representación del partido ARENA en la legislatura 2024-2027.

“No es capricho, no es enojo. Deben entender que lo que se viene es duro y que tenemos que ser fuertes y unidos con los verdaderos líderes (no de dedo) para luchar por una mejor vida para los salvadoreños. Hacerse del ojo pacho y no escuchar ha sido el verdadero fracaso”, agregó Villatoro. Villatoro y Lira han sido fuertes críticos hacia la actual gestión de Bukele y la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Villatoro ha pertenecido a ARENA desde que iniciaba su carrera política; de hecho, se integró a ARENA desde los 14 años.

“Y como lo dije, soy del partido, crecí ahí, dejen de tachar de divisor o golondrino al que quiere que las cosas mejoren, deben cambiar, no hay tiempo. Nosotros seguimos acá dispuestos a trabajar y seguir con valentía denunciando aquello que hace daño a los salvadoreños”, concluyó Villatoro.

Un usuario de X (ExTwitter) señaló a Villatoro como un próximo “caballo de Troya”, además dijo que no importaba si la felicitaba o no, “usted está allí para trabajar por el pueblo no para que la anden felicitando. Sean diferentes, sean los que cambien a ARENA”.

Villatoro contestó que lo que pide es que se mejore el partido, que se unan los líderes y que se trabaje por un mejor país. “Salen gente como esta (el usuario de X) diciendo que uno es caballo de Troya. Llevo más de 20 años en el partido, señor, tengo todas las credenciales para exigir a la dirigencia”, puntualizó la legisladora.

El presidente de Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade respondió que “Tanto tú como Francisco Lira serán esa voz que necesita la oposición a este proceso, que tú y yo sabemos, algo huele mal”. “Una parte importante del país deposita en nosotros como oposición, ser responsables en denunciar y hacer contrapeso, y jamás vendernos, como hasta ahora no lo hemos hecho y no lo haremos”, agregó Saade.

Mientras que Marcela Villatoro sostuvo que Saade apareció “a regañadientes”, “el liderazgo que respeto es el de la gente que nos dio la oportunidad de representarlos. Sigo esperando reunión para encaminarnos a lo que se viene, no por ser servil a alguien, sino por trabajar de la mano con los verdaderos líderes de ARENA”.