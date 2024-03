CIS reconoce mejora en el proceso electoral del 3 de marzox

Gloria Silvia Orellana

“Valoramos que hubo mejoras en el proceso de conteo y escrutinio en un 90%, así como debe ser un proceso electoral. Y no como observamos en la elección anterior (4 de febrero), que fue un fracaso y un colapso completo, que nunca vimos en los 30 años de celebración de elecciones en El Salvador”, dijo Leslie Schuld, representantes legal y jefa de misión del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS).

El CIS presentó el informe preliminar de las elecciones municipales y PARLACEN del pasado domingo 3 de marzo. La misión de observadores del CIS realizó la observación en tres municipios, de 6 distritos, y en 9 centros de votación, estos son: San Salvador y Mejicanos para San Salvador Centro; Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán por La Libertad Este, San Pedro Perulapan y Suchitoto para Cuscatlán Norte y datos de observadores destacados en Usulután Este.

“Felicitamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por corregir estos errores (4 de febrero) y prevenimos para que estas irregularidades y anomalías no se repitan, que aún generan opiniones de no dar validez a esas elecciones, debido al alto número de irregularidades y falta de transparencia en la transmisión de datos y otras irregularidades que ocurrieron después en el recuento de votos”, sostuvo Schuld.

Entre las observaciones más relevantes, indicó Brenda Pfahnl, fue la “poca afluencia” de ciudadanos que acudieron a las urnas y que consideran la más pequeña participación social en un evento electoral después de la firma de los Acuerdos de Paz. Con un promedio del 25% de votantes. Mientras en La Libertad Este tuvo una afluencia mayoritaria de votantes, según sus primeras valoraciones.

“Observamos poca afluencia de personas jóvenes y a la vez, una amplia participación de personas adultas mayores. Y, a diferencia de otras observaciones, notamos pocos agentes de la Policía Nacional Civil, ejerciendo su deber cívico del voto”, informó.

“Algunos agentes nos avisaron que no habían recibido la orden de votar por parte de sus superiores, otros nos dijeron que no tenían interés en elegir diputados del PARLACEN y no estar en sus correspondientes municipios no pudieron elegir a sus alcaldes y concejos municipales”, acotó Pfahnl.

Igualmente, Brenda Pfahnl señaló que en el momento de la votación de director de Centros Penales, Osiris Luna, ingresó al centro de votación acompañado de “militares encapuchados”, quienes llevaban armas largas dentro del recinto electoral, que afirman está prohibido por el Código Electoral.

“Por la corta presencia del presidente electo (Nayib Bukele) y su esposa, el centro de votación en la Avenida Olímpica fue excesivamente militarizado por el batallón presidencial”, documentó.

“En dos centros de votación de Cuscatlán Norte y Usulután Este, observamos a miembros de las Juntas Receptoras de Votos firmando papeletas y quitando las esquinas de alrededor de 20 papeletas, adelantándose al proceso porque no había presencia de votantes”, reafirmó Pfahnl.

Por su parte, Paul Fitch, coordinador de observación en Perulapán y Suchitoto, manifestó, que hubo un cambio en los miembros de las JRVs, quienes se guiaron del instructivo del Tribunal Supremo Electoral, en lugar de acatar las órdenes “erróneas de miembros del partido oficial (Nuevas Ideas”, como la de no “rasgar las papeletas no utilizadas”.

“Pero en el municipio de Cuscatlán Norte, los suplentes de las JRV, fueron despachados del lugar diciéndoles que no iban a recibir pago. Lo que sirvió para que vigilantes de varios partidos usurparan el papel de los ciudadanos escogidos de un sorteo por el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.

“Observamos a vigilantes leyendo las papeletas, revisando DUIs, introduciendo datos en el proceso de escrutinio y transmisión, entre otras tareas asignadas únicamente a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos”, manifestó Fitch.

En cuanto a los votos nulos, que en su mayoría estaban vinculados a las planillas de candidatos al PARLACEN, el CIS consideró la falta de información sobre los candidatos y el quehacer del Parlamento Centroamericano.

“La presencia de funcionarios públicos en el Centro de Votación del centro escolar Walter Thilo Deininger, sin credenciales, dando órdenes a miembros de las Juntas Receptoras de Votos y vigilantes pertenecían al partido oficialista (Nuevas Ideas), incluyendo intimidación a la prensa y otros miembros de las JRV”, añadió Fitch.

Sobre las recomendacioens al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Liliane López, observadora del CIS, expresó que esperaran que se cumpla con la distribución de la “deuda política” a los partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Y que se evitara el uso de fondos públicos para hacer campañas electorales.

“Se deben cumplir las normas establecidas en los procesos democráticos y hacer valer la ley que prohíbe campañas políticas de funcionarios públicos o incluso de los recursos del Estado. Se debe promover participación y debate sobre las plataformas municipales. Se debe prohibir la entrada de personas cubiertas del rostro y con armas largas dentro de los recintos electorales. Así también, fortalecer las capacidades tecnológicas de quienes participan en estos procesos”, acotó López.

Leslie Schuld, consideró, de manera general, que el ausentismo manifestado el pasado domingo 3 de marzo puede estar vinculado a varios factores como el desconocimiento de la población con los candidatos de sus distritos, así como, una muestra colectiva de rechazo por las irregularidades del 4 febrero, que no le gustó a la ciudadanía o al final perdió la confianza al proceso electoral del país.

“El proceso de votación mejoró, pero tenemos preocupación, porque nosotros apoyamos procesos democráticos en donde existen pesos y contrapesos, con elecciones de más de un partido político y en las que incluye el respeto a la Constitución y las leyes en donde la ciudadanía disfrute del respeto a sus derechos humanos”, argumentó.

“Hemos visto como la ciudadanía ha renunciado a sus derechos por una política de seguridad y efectivamente hay mucha población que está contenta de la seguridad en las calles. Aunque no se han dado cuenta que han tenido que renunciar a otros derechos y cuando se den cuenta de esto será tarde. Claro, esto nos preocupa porque es un retroceso en valores democráticos y de participación social en El Salvador”, puntualizó Schuld.