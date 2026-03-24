Manuel Flores señala que cadena perpetua es innecesaria

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del FMLN, destacó en la rueda de prensa de los lunes que el director General de Centros Penales, Osiris Luna, “no ha aparecido” públicamente; a pesar, de que él, también tuvo que pronunciarse sobre la propuesta de la cadena perpetua que la Asamblea Legislativa estudia, la cual, consideró “innecesaria”.

La cadena perpetua sería para violadores, terroristas y homicidas; la propuesta fue presentada por el Ministerio de Seguridad la semana pasada; se aprobó vía dispensa de trámite en la Asamblea; Para la ratificación está siendo estudiada por la Comisión Política; la instancia legislativa ha recibido al Ministerio de Seguridad y Defensa, a la Fiscalía General de la República y a la Corte Suprema de Justicia, pero no al director de Centros Penales.

Manuel Flores señaló que el país tiene condenas que sobrepasan los 100 años de cárcel para delincuentes, por lo que, cuestionó la necesidad de la reforma. Leyó algunos titulares de la prensa nacional sobre condenas. “-Condenan a 62 miembros de la MS a penas de hasta 130 años-. -Condenan a 39 miembros de una banda criminal a penas de hasta 300 años-. -Acusado del feminicidio de una niña en La Campanera recibe pena máxima de 68 años de prisión-. -Condenan récord contra miembros de las pandillas MS a 1,335 años de prisión-. Esas son las condenas. ¿Había necesidad de hacer esa reforma? ahí está el Código Penal”.

“La cadena perpetua no surgió de una necesidad en el país. Ya tenían pena de por vida estos delincuentes. ¿Sabe qué pasó?, esto surgió a raíz del escándalo del pedófilo (en referencia a Osvaldo Adonay García, un condenado por violación sexual en niñas), de ese que casi lo convierten en artista de cine en el Centro Histórico, pintando al aire libre con una cantidad de equipos caros y bonitos, diciendo -esta es la libertad en mi país-. Un pedófilo denunciado valientemente por la mamá de los niños abusados”.

La cuenta oficial de Centros Penales subió el video hace un par de semanas y tuvo que salir una de las mamás a denunciar al sujeto; la DGCP solamente borró el video. “A saber a quién se le ocurrió semejante idea de sacar a un pedófilo pintando”.

Según Flores, el tema de la cadena perpetua también surge luego del informe de un grupo de expertos en derechos humanos que denunció crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo el régimen de excepción.

A juicio de Flores, estos casos hicieron que el Gobierno se sacara el tema de la cadena perpetua, la cual es “innecesaria” ya que existen condenas que van desde los 100 hasta los 1,000 años.

Trabajo interno del partido

El dirigente político mencionó que ya se acercan las elecciones; su partido está en los tiempos para llevar las elecciones internas. El Consejo Nacional del FMLN, conforme al Estatuto Partidario, convocó a todas y todos los Convencionistas Nacionales, a la 46 Convención Nacional Extraordinaria, a realizarse el día domingo 29 de marzo.

“Todo está definido, planificado, organizado, estructurado, con su tiempo, medida, claridad, con principios, ética, mística, con solvencia. Todo ha venido caminando sobre la base del respeto al estatuto de la Carta de Principios”, comentó Flores,

Propuestas a los ministerios

Sobre las propuestas que iba a presentar a cada ministerio, Manuel Flores anunció que lo haría luego de la Semana Santa. “Propuestas serias, claras, concretas, económicamente viables, en agricultura, salud, educación, robótica, en emprendedurismo, etc”.

Flores recuerda a Monseñor Romero

Manuel Flores, en su conferencia de prensa, recordó que este 24 de marzo es un día importante para los católicos salvadoreños; pues el 24 de marzo de 1980, el Santo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero celebró su última homilía y fue asesinado en la misma capilla de la Divina Providencia.

Flores recordó que un día antes de su asesinato, Monseñor Romero ordenó el cese a la represión; ya que el ejército infundía temor y reprimía a los ciudadanos.

“-En nombre de Dios y en nombre de ese sufrido pueblo, cuyo lamento sube hasta el cielo cada día más tumultuoso, le suplico, les ordeno, les ruego, cese la represión-. Palabras que quedaron guardadas en la mente y el corazón del pueblo salvadoreño, palabras que ahora suenan más que nunca, palabras que muchos quisieran expresar y no pueden o no quieren”, comentó Manuel Flores.

Flores recordó que Monseñor Romero, a raíz del asesinato de Rutilo Grande, tomó la decisión de estar junto al pueblo como Cristo lo estuvo hace más de dos mil años, “con el enfermo, con el pobre, con la mujer abandonada, con ellos”. “Recordar a Monseñor Romero es recordar también la vida, pasión y muerte de Jesucristo”, concluyó Flores.

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