Manuel Flores reafirma que el 7 de diciembre se decidirá si se participa en las elecciones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Sobre el proceso de participación para las elecciones de 2027, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, sostuvo que actualmente el partido analiza colectivamente tomar una decisión el 7 de diciembre. “Una vez desarrollemos la convención nacional y se tome la decisión de participar o no, nos preparamos para las internas y en las internas participan los afiliados. Según la ley, hay tope para todos los partidos hasta junio (2026)”.

Flores sostuvo que si se establece el 7 de diciembre que sí se va a elecciones, habrá que ver “con quiénes vamos a hacer alianzas y coaliciones. Nosotros estamos abiertos a todos y todas; al final, el Congreso hizo mandatos y estoy obligado a cumplirlos y el mandato es escuchar a todo el mundo”.

En el Congreso, Manuel Flores, como secretario general, opinó que en caso de participar en las elecciones de 2027, lo ideal sería “ciudadanizar las elecciones, las candidaturas”. “Tenemos estatutos donde se habla de las políticas de alianzas, hay que interpretarlo y hay que poner ese artículo en función de la gente, se llama y ahí se habla de la democracia participativa y si usted habla de democracia participativa como partido no puede cerrar espacio a nadie”, dijo Flores aunque no precisó con qué sectores se harían alianzas.

A juicio de Flores, “la democracia participativa es lo contrario a lo que este régimen quiere hacer y está haciendo”.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, sostuvo, además, que las condiciones adversas “han sido los mares turbulentos donde hemos navegado”, una metáfora en referencia al contexto socio-político de la situación que se vive en El Salvador con el Gobierno de Nayib Bukele de cara a las próximas elecciones de 2027.

“Estamos muy conscientes de la situación del país, estamos conscientes del control completo que tiene el partido en el gobierno (Nuevas Ideas): control del dinero, de los medios, de la publicidad. “Pero nosotros sabemos también que nos enfrentamos a una dictadura militar y no pensamos nosotros si tenían el control o no”, dijo Flores en referencia al proceso histórico del FMLN para participar en las elecciones durante la guerra civil y posterior a esta.

A juicio del dirigente político, “las condiciones adversas siempre han sido nuestros lagos donde hemos navegado; las condiciones adversas siempre han sido los ríos caudalosos donde hemos navegado, las condiciones adversas han sido los mares turbulentos donde hemos navegado”, comentó Flores.

