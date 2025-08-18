Manuel Flores cuestiona a una militar al frente de la Educación e

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, sostuvo este lunes en su acostumbrada conferencia de prensa, que nombrar a un militar al frente del Ministerio de Educación no es lo más propicio para el país, tomando en cuenta que este ministerio “es el más importante”.

Manuel Flores recordó que en ese ministerio han pasado, al menos, 3 titulares. En cada nombramiento, según dijo Flores, se enfatizó en la reestructuración y modernización de la educación.

El dirigente político de izquierda señaló que un enfoque educativo, conlleva una metodología de enseñanza y planificación. «No es solamente poner a alguien y llegar a ver cómo están las escuelas», A juicio de Flores, esto significa que, en 6 años, el Gobierno desconoce la situación de las escuelas.

“No estoy en contra de la designación de la persona como tal. Es el cargo, es el ministerio más importante. Es lo que va a permitir a las generaciones futuras tener la posibilidad de llevar adelante nuestro país hacia el futuro», añadió.

Flores sostuvo que la crítica de la población es «¿por qué un militar?». «¿Por qué no un científico de aquellos que prometieron?». “¿Por qué no nombran especialistas?, porque el concepto que tienen la gente que están dirigiendo es que no importa la educación de la gente.

Manuel Flores sostuvo que no habrá “educación para la liberación” sino “educación para el adoctrinamiento”. El dirigente político enfatizó que los militares “no están para educar”, sino para defender la soberanía.

La nueva ministra de Educación, Karla Trigueros visitó algunos centros escolares durante sus primeros días, llegó con uniforme militar y rodeada de fotógrafos del Gobierno. “Es puro show para la foto”, concluyó Flores.

