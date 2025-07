Los enemigos de la democracia son los seguidores de la dictadura: Fortín Magaña

Compartir

“Félix Ulloa ahora juega el rol de todos los achichincles de Bukele, todos los que están alrededor de él son personas que hacen lo que le diga Bukele. El bukelato le ha jugado a la división de los salvadoreños”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente del Movimiento Libertad, Miguel Fortín Magaña, manifestó que los enemigos de la democracia y todos los salvadoreños de bien, son los seguidores de la dictadura, la cual se ha encargado de promover el odio entre la población, y muchas personas han caído en el error de quedarse calladas.

“Nos quedamos callados, que es un error por cobardía, aunque todos podemos tener un poco de miedo, cuando no me enfrento a mis miedos y dejo pasar las cosas soy un cobarde, como cobarde es el que ocupa el anonimato para insultar, para amenazar o para decir cosas sin sentido”, sostuvo en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Fotín Magaña indicó que en El Salvador actualmente las encuestas ya no tienen sentido, porque de acuerdo a un estudio de la UCA, el 50% de la gente dice tener miedo, hay personas que tienen miedo hasta de expresar el miedo a hablar; si el 50% reconoció tener miedo, realmente esta cifra puede ser del 75%, lamentó.

Asimismo, consideró que en El Salvador se vive un proceso de desensibilización ante temas que en otros gobiernos mostraban alta preocuación, es de decir eran temas senibles, como la corrupción.

Ahora un porcentaje mayoritario de la población tienen miedo de que si habla le va a pasar algo malo, puede ser detenido bajo el Régimen de Excepción o aparecer muerto como Alejandro Muyshondt, quien era gran amigo de Bukele.

“Aquí no hay lealtades, el gobierno puede hablar bellezas de alguien mientras el usurpador de Casa Presidencial lo diga, en cuanto el usurpador ordene que se hable mal de esa persona, ella no solo va a recibir las críticas más terribles de parte del gobierno, sino que eventualmente hasta muerto puede aparecer. Muyshondt era un hombre honesto, se da cuenta de la corrupción y se aleja, eso le cuesta literal la vida”, externó el psiquiatra y analista.

Fortín dijo que el gobierno ha jugado a la división de la población, la gente de derecha aplaude cuando le hacen algo a la de izquierda y viceversa, lamentó. Cuando todos deberían estar en contra del autoritarismo.

Existe una doble moral, que normalmente es llamada sinvergüenzada, como cuando Bukele llamó mil veces malditos a los gobiernos anteriores porque negociaron con la sangre de los salvadoreños, mientras lo estaba diciendo, según las publicaciones de El Faro, él estaba negociando con las pandillas.

“Cómo es posible que una persona esté maldiciendo a los demás y a él mismo, porque los demás no sabían todavía que él había hecho pactos con esta gente, pero él sí lo sabía, y sin embargo estaba maldiciendo a los otros”, cuestionó.

El presidente del Movimiento Libertad manifestó que los políticos tienen disociaciones ideáticas, no psicógenas, sino por producto de una verdadera sociopatía, entre los políticos salvadoreños, latinoamericanos y los del mundo entero, al

analizar los comportamientos de estas personas, se puede ver que hay una verdadera “sinvergüenzada” o doble moral.

Externó que a la población rápido se le olvidan las cosas, si alguien actúa mal, pero está alrededor de Bukele no le pasa nada, como el hondureño capturado con 60 mil dólares y ya salió libre; asimismo, el caso de Pablo Anliker, ex ministro de Agricultura, que la Corte de Cuentas lo cuestionó por no poder justificar 133 millones de dólares, sin embargo, si algún enemigo de Bukele fuera cuestionado por esa cantidad de dinero no seguiría libre.

“La distancia afectiva muchas veces hace que los salvadoreños, o cualquier persona en el mundo actúe de una manera distinta, en tanto mayor distancia afectiva hay, si algo no me afecta a mí, no importa que le afecte a los demás, muchos están de acuerdo con el Régimen porque hoy no pagan renta, pero no les importa que la policía lleve presa a gente inocente”, enfatizó Fortín Magaña.

Destacó que antes la población tenía temor de las pandillas, ahora el miedo de los salvadoreños es a la PNC, si un policía le toma fotos a alguien, eso genera preocupación, porque el país está a expensas de la buena merced o de la mala acción de cualquier “bukeleano”; hoy en día alguien puede denunciar a otra persona como en la época del terror y eso lo convierte en criminal.

Recalcó que en El Salvador no hay seguridad jurídica y por eso nunca habrá inversión, a menos aquellas pequeñas inversiones o emprendimientos, aquí al gobierno se le ocurre hacer leyes retroactivas, las cambian un día y las vuelven a ponen después, eso hacia niveles internacionales genera inseguridad jurídica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...