López Obrador convoca a defender la dignidad de México

México / Prensa Latina

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó el jueves al pueblo a concentrarse el sábado en la ciudad fronteriza de Tijuana para defender la dignidad de México frente a las medidas arancelarias de Donald Trump.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario abrió ‘el diálogo circular’ con el tema de la imposición unilateral de Estados Unidos a los productos mexicanos que se venden en ese país y a las negociaciones que llevan en Washington delegaciones de ambos países.

Los aranceles extras de un cinco por ciento a las importaciones procedentes de México de forma progresiva hasta llegar en octubre a un 25 por ciento, deben entrar en vigor el próximo lunes como un castigo de Trump a México por una política migratoria que el jefe de la Casa Blanca considera inadecuada o ineficaz y busca que sea cambiada.

López Obrador insistió que quiere relaciones de amistad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos. Esa es nuestra postura y para resumir este asunto, para fijarla con mucha claridad estoy convocando al pueblo de México a todos los sectores para un acto de unidad y defensa de la dignidad de México.

«El acto será el sábado a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California, y estoy convocando a todos los mexicanos, a los gobernadores de todo el país, a los legisladores federales de todas las expresiones, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a dirigentes obreros y campesinos y de organizaciones sociales», señaló.

Reiteró que allí va a fijar su postura que tomará en cuenta una buena vecindad y amistad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. Insistió en que no quiere polemizar ni confrontar para nada.

Reafirmó que México tiene su propuesta clara presentada a Estados Unidos de que el éxodo migratorio solamente se resuelve atacando las causas sociales y económicas que lo generan, no con aranceles ni coerción y es lo que el jueves reiteró la delegación mexicana en Washington.

A una pregunta sobre si México tomará medidas de retaliación ante la decisión unilateral de Trump, López Obrador dijo que no se va a pronunciar a fondo hasta el sábado, pero no significa que no de información ni esté permanentemente informando al pueblo de México.

Aclaró que está atento a los resultados del diálogo y estamos oyendo la opinión de todos, empresarios, obreros, gobernadores, partidos, pero no quiero todavía hablar de una posible respuesta en el caso de que se impongan de manera unilateral estos aranceles, expresó.

Soy optimista de llegar a un acuerdo, siempre hemos dicho que lo mejor es el diálogo y el acuerdo, es lo que más conviene a Estados Unidos y a México, lo que no es conveniente es la confrontación, acotó.