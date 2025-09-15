Llega la 22ª edición del Cine Europeo al corazón de Sevilla 

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

Reafirmándose como uno de los grandes acontecimientos culturales del otoño hispalense, como referente internacional y cita imprescindible para los amantes del cine europeo, el corazón de Sevilla, España, acogerá la 22ª edición del tradicional cine europeo del 7 al 15 de noviembre.

Una vez más, la ciudad del flamenco será el punto de encuentro, diálogo y descubrimiento entre público, cineastas y profesionales de la industria.

El evento que tiene una programación de nueve días, combinará estrenos de relevancia, nuevos talentos y un firme compromiso con el cine europeo en toda su amplitud.

Para esta edición, el ilustrador sevillano, José Luis Ágreda, ha firmado el cartel oficial inspirado en las tradicionales fiestas de primavera de la ciudad, en el ha plasmado la iconografía de títulos de culto del cine europeo por los que pasea el gato de «Flow».

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla indicó que “el Festival de Sevilla se ha convertido en uno de los grandes orgullos culturales de nuestra ciudad y cada año nos proyecta con fuerza hacia Europa y hacia el mundo; una de las expresiones más claras de cómo Sevilla entiende la cultura: como motor de identidad, de creatividad, de apertura y de futuro”.

El jefe edilicio sustenta que estos eventos ayudan a la ciudad a reinventarse y conectar con nuevas miradas, tal como lo ocurrido en la edición del pasado otoño que supo marcar “un punto de inflexión en la historia del certamen, consolidándose como el principal de Andalucía y el cuarto de España en número de espectadores en sala”.

Agrega que se vuelve escaparate de algunos de los títulos más relevantes del año, reconocidos en los Goya, los Premios del Cine Europeo, los Globo de Oro o los Óscar.

El Festival de Sevilla también rendirá homenaje al director franco-griego Costa-Gavras, uno de los grandes nombres de la cinematografía mundial, quien recibirá el Giraldillo de Honor.

“Será un reconocimiento a su amplísima y reconocida trayectoria de más de seis décadas y a su firme compromiso con un cine valiente, humano, comprometido y transformador, que él mismo recorre en sus memorias, «Ve a donde sea imposible llegar»», citó Manuel Cristóbal, director del Festival.

Los involucrados en esta celebración sostienen que está fecha no solo renueva los lazos históricos entre Sevilla y la Academia del Cine Europeo (EFA), sino que proyecta a nivel global la imagen de la ciudad como un espacio privilegiado para el encuentro del cine europeo con su público y con la industria.

