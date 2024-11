Festival de Sevilla congrega a 250 figuras de la industria cinematográfica

Saúl Martínez

A lo largo de una semana, la ciudad Andaluza estará desarrollando el tan esperado Festival de Sevilla, este reúne a cerca de 250 figuras de la industria cinematográfica de todo el mundo. El Festival de Cine Europeo, estrena un total 70 nuevas producciones desde el 8 al 16 de noviembre.

Este Festival se caracteriza por poner en la pantalla grande un enfoque innovador y arriesgado, los organizadores han dado lectura a los 37 nominados al premio Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN), los ganadores serán dados a conocer el 21 de diciembre del corriente año.

En ruedas de prensa y panel fórum, también se están estrenando las diversas producciones, todas estas en horarios casi simultáneo, pero en distintos lugares.

Luis Ferrón, productor de cine y televisión, originario de Sevilla, compartió que el rodaje “Tardes de Soledad”, ha tenido una duración de cinco años. Que si bien está siendo puesta en la pantalla, aún faltan años de trabajo, relacionados a temas de promoción.

“Tardes de Soledad” de Albert Serra está basada en el mundo de la Tauromaquia, mismo donde destacan la realidad que existe entre el torero y el toro, donde la ficción y el morbo no caben dentro de la producción.

“Hispanoamericana”, del cineasta, José Luis López, tres veces ganador del premio Goya, es la última película en formato documental, se inició en noviembre de 2022, y se rodó en países como; Perú Bolivia, México, Estados Unidos y España.

David Puttnam, nació en Londres, Gran Bretaña, productor de cine, ganador de un Oscar, por su película Carros de Fuego en 1981, también ganador de la Palmas de Oro del Festival de Cannes, entre otros premios y nominaciones cinematográficas, enfatizó al decir que “el éxito de mis películas son esas corazonadas que escuché desde mi interior”.

Actores, directores, productores, guionistas e invitados especiales han pasado por este festival, y de igual manera estarán compartiendo la experiencia sobre su vida dentro del cine.

El más esperado por la audiencia Sevilla y la prensa fue Johnny Depp, actor y director de cine estadounidense, su segunda filmación “Modi-Three Days on the Wing of Madness”. Entre otros actos y actrices de renombre.

