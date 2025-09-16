“El Salvador decidió ser independiente de verdad”: Bukele en discurso del 15 de septiembre

Compartir

Este lunes, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio un discurso en el contexto de los 204 aniversario de la independencia de Centroamérica; en este señaló que El Salvador decidió ser independiente “de verdad” e implementar “el modelo salvadoreño”.

Bukele, en una cadena nacional pregrabada, sostuvo que este 15 de septiembre, «celebramos el paso que dimos en 1821 cuando se firmó la independencia de España y comenzó una nueva etapa para nuestros pueblos».

Bukele señaló que «aunque podríamos criticar algunos aspectos de ese proceso, no podemos negar que fue un momento histórico, vital, crucial, decisivo y un acto de valentía y un deseo de libertad».

«Sin esa independencia nuestro país no tendría su propia historia, su bandera, su himno, su Fuerza Armada y su identidad. A pesar de lo que podamos criticar, ese hito nos dio el derecho de reclamar un lugar en el mundo como una nación soberana», comentó Bukele.

El mandatario explicó que, con la llegada de su gobierno, «El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo y se convirtió en el más seguro de todo el hemisferio occidental. Lo logramos porque decidimos ser independientes de verdad, porque aplicamos el modelo salvadoreño, aún a costa de las protestas de los poderes internacionales que antes nos controlaban».

En el gobierno de Bukele, se han reducido el número de homicidios esto debido al Plan Control Territorial y el régimen de excepción según las autoridades. Sin embargo, investigaciones han evidenciado que la reducción de homicidios se debió a una tregua entre el Gobierno y las pandillas.

«La seguridad nos devolvió la paz, pero será la educación la que nos garantizará que esa paz sea permanente y que podamos siempre salir adelante. La seguridad nos devolvió las calles, pero la educación hará que esas calles estén llenas de ciudadanos respetuosos y responsables. La seguridad derrotó a las pandillas, pero la educación formará generaciones que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia», añadió el mandatario.

Nayib Bukele terminó su discurso con una orden para pavimentar la calle y la remodelación del Centro Escolar Los Toles, en Ahuachapán, luego que se hiciera viral en redes sociales, un grupo de estudiantes marchando sobre la calle en mal estado. También, anunció que la ANSP llevará el nombre del comisionado general, Mauricio Arriaza Chicas, quien falleció hace un año en un accidente aéreo.

