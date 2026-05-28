Lira responde críticas por sus activos: “Una deuda para costear la batalla contra el cáncer de mi padre”

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Luego de conocerse los activos y pasivos de los funcionarios; el primero en salir al paso fue el diputado de ARENA, Francisco Lira, ya que el funcionario ha sido criticado por sus deudas; sin embargo, aclara que fue para costear la batalla contra el cáncer de su padre.

José Francisco Lira Alvarado, diputado por La Libertad desde 2021 bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) cuenta con activos por $9,500 y pasivos por $197,392; generando un patrimonio negativo de -$187,892.35. De hecho, en los listados; el diputado Lira es el funcionario de la Asamblea que reporta más endeudamiento.

Sobre el tema; este miércoles, el funcionario emitió un comunicado en sus redes sociales; al afirmar que ingresó a la política “para servir, no para servirme de los impuestos de la gente”.

En ese sentido, Lira expuso que “mientras otros aumentan su patrimonio de la noche a la mañana, yo doy la cara y rindo cuentas con honestidad”, ya que en la opinión pública se le ha catalogado como «el diputado más endeudado»; sin embargo, aclaró que su deuda no se trató para beneficios personales; sino para combatir la enfermedad de su padre.

“Sé lo que significa enfrentar la angustia y la incertidumbre cuando un ser querido lucha por su vida, una deuda que se suma durante 9 años, incluso antes de ser diputado, para costear la batalla contra el cáncer de mi padre, solo el que ha pasado por eso me puede comprender, conozco de primera mano el sacrificio, la impotencia y la dura realidad que viven miles de familias en nuestro país”, dijo el funcionario, en alusión a que comparte la sensación de miles de salvadoreños que día a día viven endeudados.

Francisco Lira expuso que las campañas de 2018, 2021 y 2024 las financió él mismo, con su patrimonio personal; ya que históricamente, se ha conocido que empresarios influyen en las campañas electorales.

“Prefiero tener una deuda con el banco que favores a quienes después quieren decidir cómo debo votar. Así lo he hecho y así lo seguiré haciendo: mi voto siempre será con base a mis principios y valores”, dijo Lira en un comunicado a la opinión pública.

El legislador enfatizó que “los corruptos no son quienes se endeudan para sobrevivir”, sino aquellos políticos “que llegaron sin nada al poder y que ahora, de la noche a la mañana con este gobierno, viven rodeados de lujos y privilegios gracias al dinero del pueblo”.

El funcionario cerró con una pregunta a la opinión pública “¿Prefieres a alguien que conoce tú realidad o alguien que se sigue enriqueciendo con tus impuestos?”, finalizó.

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