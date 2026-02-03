La Ley obliga al Gobierno a entregar uniforme, zapatos y útiles escolares

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, dijo en su conferencia de prensa del lunes que el Gobierno está obligado por Ley a entregar uniformes y útiles escolares a los estudiantes del sistema público.

Es de destacar que este lunes 2 de febrero, iniciaron las clases en el sistema público de educación, y en algunos centros educativos entregaron los paquetes escolares, los cuales se han dado desde el 2010, bajo el primer Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, junto al programa “Vaso de Leche”.

El presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró la noche del domingo 70 centros educativos como parte del programa “Dos Escuelas por Día”. El mandatario aseguró que han intervenido más de 500 escuelas bajo este programa e informó que parte de los paquetes escolares que se entregarán durante el mes de febrero fueron adquiridos a nivel local y otros, comprados desde el extranjero.

Sobre el tema, Manuel Flores sostuvo que el Gobierno “hace una gran campaña para cumplir la Ley”, porque la Ley le obliga al Estado, especialmente el Ejecutivo. “Una de esas leyes es darles uniformes y zapatos a los niños, es ley, no es que ellos quieran, o que sea un regalo”.

En octubre del año pasado, unos tres mil proveedores y sastres locales denunciaron que el Gobierno canceló los contratos de confección para 2026, para adjudicarlos a grandes empresas.

“Cuando dicen que les dieron a nuestros compatriotas, la quejas están en las redes; la denuncia de la gente que firmó contratos dice que no les cumplieron”, comentó Flores en la conferencia de prensa.

“La Ley de Seguridad Social, cuando estábamos en la Asamblea, yo di mis votos y era precisamente para evitar este tipo de shows, para evitar que partidos políticos se montaran en los proyectos que son ley”, añadió Flores.

Sobre la adquisición de algunos paquetes escolares en el extranjero, Manuel Flores señaló que esa decisión “salió carísima”, ya que fue importada desde avión a una empresa brasileña.

“Yo recuerdo que, en una entrevista de un canal, la ministra de Educación, dijo que -todo venía a la medida- porque se había hecho -cuidadosamente- con los alumnos. Ahora resulta que hay que ir a cambiar los zapatos, porque a una niña le salió un número 40; a otro niño le salió un uniforme que le queda a su hermano que va a la universidad, parece mentira, pero es verdad, y ahora todos están arreglando los uniformes”, informó Flores.

Esa carga la asumen los padres de familia, no el Gobierno, “eso no lo están haciendo de gratis, porque el sastre después que los ha abandonado, tiene que rebuscarse para comer”, puntualizó Flores. Esto aunado a que es precisamente la economía, el principal problema de los salvadoreños, según la última encuesta de la UCA.

“Lean los anuncios del gobierno donde dice -si a los niños y niñas no les quedaron los zapatos, vengan a tal dirección a cambiarlos- o sea, no fueron a la medida, han mentido nuevamente. Así como también les mintieron a los proveedores nacionales, a los que hacían zapatos y uniformes, ya que firmaron contratos a través de las estructuras de padres de familia en las escuelas y no se los cumplieron”.

El Gobierno entregará paquetes escolares a más de 1.2 millones de estudiantes en más de 5 mil centros educativos en todo el país. Este lunes, iniciaron la entrega en los centros escolares donde anduvo la ministra de Educación, Karla Trigueros, uno de ellos en el Centro Escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, San Salvador Este.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...