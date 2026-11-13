León XIV tendrá jornada emotiva en su tercer día en Perú

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Lima/Prensa Latina

El papa León XIV viajará hoy a la ciudad peruana que más aprecia y en la que ha vivido los mejores años previos a su elección como máxima autoridad del catolicismo.

Tras su llegada a la capital de la región de Lambayeque, a 780 kilómetros al norte de Lima, el Pontífice oficiará una misa en las extensas Pampas de Pimentel, en las afuera de Chiclayo.

A la ceremonia religiosa asistirán masivamente los fieles de ese lugar, donde todos los alojamientos están llenos debido a que han llegado personas provenientes de las cercanas regiones de Trujillo, Piura y Tumbes, incluso desde Lima, así como del vecino fronterizo Ecuador.

El significado especial de la visita de quien fuera el obispo Robert Francis Prevost a Chiclayo, se debe a que fue obispo de la ciudad y disfrutaba de gran popularidad por su humildad y empatía, por lo que todos lo conocían y le llamban simplemente padre Roberto, en español. Los registros de aquella época lo muestran en un video cantando, como primera voz de un conjunto juvenil, la canción bilingüe de navidad que popularizó el puertorriqueño José Feliciano; con las botas hundidas en una inundación o promoviendo la adquisición de respiradores durante la pandemia de Covid-19.

Desde que fue elegido papa, los chiclayanos viven una especvie de fiesta continua, han inaugurado una enorme estatua de León XIV y suelen decir que el otrora padre Roberto es, sobre todo, chiclayano.

Por ello y teniendo en cuenta la afluencia de fieles de territorios cercanos, nadie se atreve a pronosticar la dimensión de esa misa de la Pampa de Pimentel.

Al medio día, hará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, el obispo de San Salvador asesinado por paramilitares en la capital salvadoreña y en plena misa, como represalia por sus denuncias de las violaciones de derechos humanos.

Por la tarde tendrá un encuntro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de la región de Lambayeque y antes del ocaso tendrá otro en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Por la noche, cerrará la jornada con una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

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