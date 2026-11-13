«Anguita. El hombre de los tres siglos» logra nominación en los Premios ASECAN

El filme ha logrado reflejar al personaje que existía detrás de un líder político.

«Nunca ganó las elecciones, nunca fue presidente del Gobierno, pero siempre fue determinante en su época para las formaciones de gobierno», sostuvo Hugo Cabezas, director del documental.

Juilio Anguita, fue un personaje político que tuvo su mayor auge en España en los años 90’s. La historia lo recuerda como el triángulo político entre el partido socialista y el partido popular, quienes eran los dos grandes partidos políticos, hasta que Anguita llegó a ser el líder comunista en el territorio español.

«Anguita. El hombre de los tres siglos», de Hugo Cabezas para La Favorita Produce, ha entrado en la nominación al Premio Asecan No Ficción. Está película llevó su estreno mundial en el FeSS.

Los Premios Asecan del Cine Andaluz, se entregarán el próximo 19 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía reveló las nominaciones a los 39 Premios Asecan del Cine Andaluz en el marco del 23 Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Anguita, fue un profesor, impartió clases a niños y posteriormente se convirtió en político, un político que al día de hoy es recordado por todos.

Cabezas destacó que, luego de la dictadura franquista; Anguita se postuló a la alcaldía de Córdoba.

El largometraje de 89 minutos, resalta el retrato íntimo de uno de los políticos más singulares de la democracia española y una reflexión sobre el precio personal de la coherencia, el poder y el compromiso político.

El documental de Hugo Cabezas, recorre la vida de Julio, desde sus comienzos en Córdoba hasta su liderazgo en Madrid. Una vida compleja detrás del hermetismo; un personaje poliédrico, admirado por compañeros y adversarios.

Uno de los mensajes actuales que deja este documental para la actual política española es que la sociedad de España lo sigue manteniendo en sus ideales; es por ese motivo el título de la película.

«Sea del color que se la ideología que uno tenga; Anguita mantiene una excelente imagen, ya que fue un político muy coherente, incluso siendo del partido comunista los políticos actuales de la derecha lo aceptan como uno de los mejores líderes políticos», resaltó el director.

Entre risas y la seriedad el director, Hugo Cabezas consideró que en la actual España hay políticos que han querido seguir la forma de trabajo de Julio Anguita, pero que no sabe si lo han conseguido.

Reafirmó que para el personaje, la coherencia y la honestidad era fundamental. «No creo que no exista ningún político transparente, yo creo que el mundo hoy es diferente, creo que el mundo de la comunicación va demasiado rápido, al grado que llegue de forma impactante», sostuvo el director de la nominación al Premio Asecan No Ficción.

Por tanto, el documental aborda la vida de Julio Anguita más allá de su trayectoria política, recorriendo las distintas facetas que marcaron su vida y su relación con quienes le rodearon. A través de material de archivo y testimonios de familiares, compañeros, periodistas y adversarios políticos, la película construye un relato que conecta su dimensión pública con su esfera más personal.