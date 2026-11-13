Deportaciones récord por ofensiva migratoria de gobierno de Trump

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Washington/Prensa Latina

De récord para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se considera hoy la deportación de Estados Unidos de al menos 483 mil 200 migrantes en el año fiscal 2026, según cifras federales.

Las estadísticas recién publicadas subrayan la agresiva ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca con la promesa de hacer las mayores deportaciones en la historia del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó que la cifra de deportaciones del ICE (por sus siglas en inglés) del último año fiscal, que concluyó el 30 de septiembre, superó el récord anterior, en igual periodo de 2025, cuando se contabilizaron 442 mil 640 expulsiones.

Los informes indican que el ICE también sigue realizando cuantiosas detenciones cada mes. Solo en septiembre, la agencia federal registró más de 42 mil arrestos.

Ante semejante escenario, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo: “No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres de ICE, que acaban de batir nuevos récords históricos”.

“El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y detenciones de ICE en toda la historia de la agencia”, subrayó el alto funcionario de la administración Trump.

Los datos circulan en momentos en que, tras la desastrosa jornada electoral de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, el presidente Trump expresó cierto arrepentimiento respecto a sus políticas migratorias.

Durante una entrevista televisada el fin de semana pasado, Trump admitió que la ofensiva de su administración contra la inmigración irregular «fue demasiado dura. Creo que quizá sea demasiado dura».

El llamado tsunami azul se llevó el muro rojo que se levantó con las elecciones de noviembre de 2024, donde los republicanos obtuvieron el dominio, por ajustada mayoría, de ambas cámaras del legislativo. En 2026 la historia con los demócratas cambió.

Su mayoría no deja lugar a dudas gracias al enojo de los votantes por el alto costo de la vida y la impopular guerra con Irán. Arrebataron a sus adversarios 46 butacas y cuentan hasta ahora con 257 escaños en la Cámara Baja; los republicanos, 169. En la Cámara Alta, los demócratas les voltearon ocho y la proporción es de 55 a 44.

Después del 3 de enero de 2027 los demócratas intentarán -como ya anunciaron- una etapa de rendición de cuentas.

Ya hablan de investigaciones a Trump, su familia y sus finanzas; al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por los ataques a embarcaciones en alta mar en el Caribe y el Pacífico; por la represión durante las redadas del ICE en las comunidades del país, y no descartarían un tercer juicio político al ocupante de turno del Despacho Oval.

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