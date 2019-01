Lecturas educativas desconcertantes 

Pulpo…octópodo…decápodo…de molusco a artrópodo. ¡Ojo! no te vayas a golpear en el sostenedor del televisor, ni en el de las chiches caídas.

Inmiscuidad, ubicuidad, promiscuidad. ¡Oh ciudad! ya me voy, me aburrí de tanta imbecilidad y no coadyuvo. ¡Puro tubo! Moral Urbanidad y Cívica materia reducida, miniatura…

Veo y no miro…Gozo del clima desoleado -no desolado-, pero fresco en la alerta de la tormenta tropical, de la cual el Dr. M. me dio el nombre climatérico…¿Selma?

…No recuerdo quién me advirtió alguna vez -sugerencia obstructiva-: beber licor en soledad es un síndrome de etilismo avanzado, no obstante, no soy borracho, soy alcohólico o etílico, como dice el Obispo católico gringo Fulton Sheen…Hasta hoy me doy habida cuenta que la palabra gringo se podría abreviar en castellano como griego: gr.

Procedo a llamar a Yanet Narcisa a la hora exacta: 1:00 p.m.

Bello clima a pesar de la alerta.

He vuelto al tenis de mesa con renovados ideales de la sempiterna juventud.

