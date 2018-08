Las relaciones con China Popular responden a una realidad mundial

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (Proesa) Sigfrido Reyes dijo que la apertura de relaciones diplomáticas con China Popular ha sido una decisión tomada con base a una realidad mundial y no está originada en motivos ideológicos, como aseveran sectores de derecha. Afirmó que manteniendo relaciones con Taiwán, El Salvador estaba en una “situación anacrónica” respecto al resto del mundo y perdiendo “enormes oportunidades” de inversiones y desarrollo.

“China es una potencia, ya no diría yo emergente, es una potencia económica, científica, tecnológica, geopolítica, que se ha situado ya en el mundo, que ha sacado a centenares de millones de personas de la pobreza y que hoy en día juega un papel relevante en los asuntos globales, prácticamente todos los asuntos globales(…) no hay un problema global que se pueda discutir si no está la opinión de la República Popular China, como una opinión de mucho peso”, señaló.

El funcionario manifestó que en la decisión tomada ha prevalecido el interés nacional y soberano del pueblo salvadoreño. “Habrá quienes, por haber recibido apoyo financiero para sus campañas, particularmente el partido ARENA, ve con mucha nostalgia y mucho dolor que se dé este paso, pero eso tiene que ver con sus intereses, que por cierto deberían de explicar, cómo es que recibían ese financiamiento”, manifestó.

Reyes dijo que en el tema comercial hay una realidad y es que son decenas de empresas salvadoreñas que están desarrollando negocios con empresas chinas en la agroindustria, electrónica, textiles, y desde China también son numerosas las empresas locales que se benefician de ese comercio con la potencia asiática.

“El país tiene un intercambio comercial bastante intenso con China Popular, después de los Estados Unidos es China Popular el segundo proveedor de mercancías para El Salvador, el año pasado fueron $1,446 millones”, destacó.

Anualmente las empresas chinas están invirtiendo en el mundo alrededor de cien mil millones de dólares y debido a las limitantes El Salvador “no está recibiendo casi nada de eso”, dijo el funcionario.

La inversión china en el país no pasa de un millón de dólares. “¿Porqué razón?, por la razón que El Salvador, para China no ofrecía las condiciones de seguridad jurídica por la ausencia de relaciones diplomáticas(…) entonces durante todo este proceso (de evaluación) uno de los factores que se vinieron identificando fue la ausencia de relaciones diplomática normales, formales como existen entre cualquier par de Estados se convierte en un fuerte impedimento para aprovechar todo ese potencial que en perspectiva ofrece China, no solo como un mercado sino como una fuente de inversiones”, explicó Reyes.

A partir de esas realidades, manifestó el presidente de Proesa, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén toma la decisión de abrir relaciones con la República Popular China y cerrar el capítulo de la relación con una “provincia de China que reclama un estatuto de independencia (Taiwán), pero que la mayoría de la comunidad internacional no le reconoce”, afirmó el funcionario.

Según Reyes, las relaciones con Taiwán son un resabio de la guerra fría, desde 1949 cuando los nacionalistas chinos abandonan China continental y se refugian en la isla de Formosa, luego que los comunistas ganan la guerra civil.

En esa época, muchos países gobernados por dictaduras militares anticomunistas alrededor del mundo, así como sus aliados occidentales, reconocieron a Taiwán como la República de China en el exilio y no reconocían a la República Popular China de Mao Zedong, pero la realidad se fue imponiendo claramente y gobiernos como el de Estados Unidos, hace 40 años, terminaron reabriendo relaciones diplomáticas con el gigante asiático.

“No podemos olvidar que también en Taiwán existió durante todo ese tiempo un régimen sumamente represivo, antidemocrático, que era como el líder de un movimiento global anticomunista, visceral, al cual, por supuesto, perteneció incluso el partido ARENA, que se llamaba la Liga Anticomunista Mundial, financiada por Taiwán. De ahí derivan muchos contactos de ARENA con ese régimen”, señaló Reyes.

Apuntó el funcionario que el restablecimiento de las relaciones con China Popular ha sido una “discusión permanente” y esta no precisamente comenzó en el actual Gobierno, sino en la administración del expresidente Mauricio Funes. “La realidad del papel de China en el mundo, en términos económicos, tecnológicos, de cooperación internacional, es impresionante y eso nadie lo puede obviar. Cualquier gobernante sensato, inteligente, responsable con su país no lo puede obviar”, recalcó.

En ese sentido, Reyes rechazó las aseveraciones de funcionarios taiwaneses quienes aseguran que el gobierno salvadoreño pidió dinero para la campaña electoral y para financiar el puerto de La Unión.

También criticó la reacción del partido ARENA, el cual, según Reyes, se lucró de manera directa con el recibimiento de dinero de los políticos de Taiwán “en millonarias cantidades” y que el promotor de esa ayuda ilegítima fue el expresidente Francisco Flores.

“Yo comprendo ese sentimiento de añoranza y hasta cierto punto de lealtad por un negocio que les funcionó muy bien durante muchos años, y lo que habla de parte de ARENA es la nostalgia, es la impotencia de que esa realidad no va volver a suceder, a menos que lo hagan de manera encubierta”, añadió en entrevista con canal 12. Reyes consideró, no obstante, que la de ARENA es una “postura hipócrita” porque los grupos que están detrás del partido de derecha más bien “celebran esta decisión” porque los financistas areneros saben que es la “mejor decisión tomada” para potenciar sus negocios.