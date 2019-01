¿LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN VOLVIENDO MÁS INTELIGENTES A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES?

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Es posible.

Todo se aparece o descubre cuando hay material que lo absorbe y lo utilice.

Pero no sé como van a sentirse las nuevas generaciones cuando los libros ya no se lean y hasta se conviertan en basura.

La Humanidad ha ido dejando BIBLIOTECAS a través del tiempo y por eso podemos conocer la historia en los diferentes momentos de la vida de nuestra especie. Mientras nos entendamos entre sí los seres humanos, el idioma o los idiomas son nuestro instrumento para mostrarnos el AMOR.

Sí, me estoy desviando de la ortografía, pero es que siento pesar al ver a los jóvenes y niños mudos y moviendo los dedos en las cajitas, móviles. O teléfonos, tabletas, etc.

Medio manejar la computadora me da una enorme satisfacción, pero sufro, sí sufro cuando leo en las “redes” todo esa profusión de mensajes que alarman.

La ortografía es ignorada en estas comunicaciones y también hay una exhibición de improperios que se mandan unos a otros.

Leo por ejemplo: “como es posible k haya mucha gente desgraciada k en vez de corazón tenga pedasos de …”

A estas personas no les importan las mayúsculas, el que lo sustituyen con la letra K y el error realmente de ortografía solo es el de la palabra “pedasos” que no es con S sino con Z.

¿Será posible que en un afán de hacer en menor tiempo lo que se les ocurra decirse hagan del idioma una mezcla de letras que ahora se les entiende?

No, no puede ser así. El Idioma Castellano ha sido creado a través de generaciones y con ello podemos hacer que nuestros descendientes conozcan su historia como seres inteligentes. Por otro lado estas máquinas les sirven a los insultadores, que no somos todos, dejarse ir con vulgarismos groseros que rayan en agresión no solo al que o a los que van dirigidos sino a todos los que tenemos derecho a ser respetados como personas normales.

— — — —

Aunque sea para los que quieren y necesitan mejorar su ortografía va lo siguiente:

Valla: Cartel publicitario.

––Debe ser muy caro poner esas vallas propagandísticas, pero quizá les atraigan clientes.

Vaya: del verbo IR.

––No quieren que vaya a servir a los sitios conflictivos.

Baya: Tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa.

––El tomate y la uva son de esta clase de fruto.

Hasta pronto.