“Las mineras y el petróleo no traen desarrollo a los pueblos”: Rose Henry

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Rose Henry pertenece al pueblo Coastal Salish, de Canadá, quien no solo comparte las aguas del océano Pacífico con sus pares centroamericanos, sino también la historia de despojo de las tierras ancestrales, la invisibilización socio-cultural de su pueblo y la utilización de violencia del Estado, contra sus luchas por sus derechos humanos.

De aproximadamente 1.70 metros de estatura, su piel curtida por el sol y su larga cabellera cana, la invitada a la celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” llamó a una lucha continental por la vida, frente al cambio climático. A continuación lo conversado con Diario Co Latino.

– ¿Considera que las industrias mineras canadieneses cuidan de no contaminar el medio ambiente?

Esa es una mentira. Las mineras o el petróleo que atraviesa nuestros lagos o ríos son una amenaza constante para nosotros. No existe ninguna minería segura, nos despojan de nuestros recursos naturales, además, a ellos no les importa si contaminan, porque trabajan por intereses de ellos mismos y no por los pueblos asentados en esos

lugares.

No nos engañemos, ellos no traerán nunca, algún desarrollo a los pueblos.

– ¿Cuál sería la situación más difícil frente a estas transnacionales extractivas?

Quiero compartir mi historia, quiero hablar de la plantas de petróleo, a la que llamamos “black snake” (culebra negra) y como esas cosas nos traen más violencia, más drogas, más alcohol y más asesinatos de nuestra gente, de nuestros pueblos. Y cuando hablo de esto, los pueblos que estamos a 10 kilómetros de la plantas de petróleo, en el Norte de Canadá, no tenemos los recursos para proteger a nuestros

ecosistemas y pueblos de estas injusticias. Nuestra gente está bajo la autoridad de estas compañías privadas.

– ¿Qué genera esta situación?

Cuando estamos así, la violencia se eleva y algunas personas como yo,

que estamos siendo los portavoces, para denunciar que esto no está bien, es difícil ser escuchados. Y es que, cuando vivimos en las sociedades (de la ciudad), la gente se pierde porque no podemos

juntarnos como familia otra vez, y claro surgen las drogas y el alcohol, porque muchos de los gobiernos y empresas privadas no nos entienden, no entienden nuestra esencia, nuestro conocimiento ancestral.

– ¿Qué impera en sus pueblos?

El racismo y la supremacía blanca, obviamente es discriminación, que

no es buena para ninguno de nosotros. Yo como una persona indígena y mujer, mi vida está más en peligro que la de una mujer blanca en Canadá.

Quiero compartirle, mi historia reciente en la venida mía acá (El Salvador), mi familia y mis amigos, me expresaron que tenían preocupaciones porque viniera a estas tierras, porque solo oyen cosas

malas de El Salvador y Guatemala, pero les respondí a ellos, que mi vida estaba en peligro igualmente en Canadá, en El Salvador o Guatemala.

A cualquier lugar que vayamos los pueblos indígenas, siempre estaremos en gran peligro, ahora estoy aquí, para darle honor y recordar a las personas ya sea mujeres y hombres asesinados o

desaparecidos.

– ¿Cuántas personas desaparecidas tiene conocimiento?

En Canadá tenemos 504 mujeres indígenas desaparecidas, en Canadá

tenemos también muchos hombres desaparecidos, sin saber una cantidad

exacta. Y lo más triste, que en Estados Unidos tenemos miles de gente asesinada o desaparecida, también, pero, ahora es un buen día para estar juntos y lanzar una lucha social unidos por nuestros recursos naturales, porque esta carrera es por la vida.