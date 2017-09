Las Kardashians celebran su 10° aniversario en la pantalla de E!

@SAmigosCoLatino

Este próximo martes 3 de octubre a las 10:30am, el canal E! celebra el 10° Aniversario de la llegada de la familia Kardashian a su pantalla, con la transmisión del gran especial de 90 minutos “E! Celebra 10 Años de Keeping Up With The Kardashians” que permitirá a los fans sumergirse en los inicios de esta mega exitosa serie que comenzó en E! en el 2007. Para continuar esta gran celebración, E! transmitirá además un especial de Kendall y Kylie Jenner el martes 10 de octubre a partir de las 8:30pm, y un especial de Kim, Khloe y Kourtney el martes 17 de octubre a partir de las 8pm, dando paso al gran estreno de la 14° temporada de la serie, el martes 24 de octubre a las 8:30pm.

En este programa especial de celebración de décimo aniversario, Ryan Seacrest – conductor y productor ejecutivo tanto de la serie como del especial – se sienta a conversar con Kris, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie, para reflexionar acerca de cuáles han sido los momentos más impactantes e importantes en la vida de cada una de ellas. A través de los años, esta familia se ha mantenido genuina, compasiva y sobre todo vulnerable, por lo que este gran especial mostrará a sus seguidores lo que ha significado para cada uno de sus miembros vivir todos los triunfos y dificultades frente a las cámaras.

Visto en más de 160 países, “Keeping Up With The Kardashians” es una docu-serie que ha crecido de manera exponencial y continua hasta convertirse en un fenómeno global. Desde rupturas hasta reconciliaciones, matrimonios, nacimientos, y todo el drama en el medio, los fans del mundo le han seguido el paso a esta particular y entretenida familia durante toda su evolución a lo largo de los últimos 10 años.

Síguele los pasos a la familia Kardashian a través de toda la programación especial que E! tiene preparada en este mes de octubre:

Martes 3 de octubre

A partir de las 10:30am: ¡Kardashian todo el dia! Revive la primera temporada de ¨Keeping Up With The Kardashians¨

A las 8:30pm: especial “E! Celebra 10 Años de Keeping Up With The Kardashians”

Martes 10 de Octubre

A partir de las 8:30pm: Especial de Kendall Jenner seguido del Especial de Kylie Jenner

Martes 17 de Octubre

A partir de las 9pm: Especial de Kim Kardashian-West, Especial de Khloe Kardashian, Especial de Kourtney

Martes 24 de Octubre

A las 8:30pm gran estreno de la 14° temporada de ¨Keeping Up With The Kardashians¨