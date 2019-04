“Las fuerzas políticas tradicionales tienen miedo a perder cuotas de poder”: Leonardo Bonilla

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Leonardo Bonilla consideró que la propuesta de reforma al Código Electoral, impulsada por varios partidos respecto a prohibir a los candidatos a diputados no partidarios sumar votos a la hora de calcular sus escaños o diputaciones en la Asamblea Legislativa, es una muestra de que las fuerzas políticas tradicionales temen perder cuotas de poder en ese órgano de Estado.

“Están demostrando terror a perder terreno, en ese sentido las candidaturas no partidarias tienen bastante aceptación en la población, eso ha sido advertido por los partidos políticos y creo que estos son mecanismos para obstaculizar el proceso”, afirmó el primer diputado no partidario en la historia del país.

El parlamentario externó que no le causaría sorpresa si en el futuro la Sala de lo Constitucional, declarara inconstitucionales las candidaturas no partidarias, por la cantidad de recursos en ese sentido que existen en ese tribunal.

Bonilla, asimismo, expuso que si la Sala tiene en sus manos la decisión, ahí se verá si decreta la inconstitucionalidad a pedido de los partidos políticos para vigilar sus intereses o lo hace apegada a derecho.

“Las reformas en esa vía dentro de la Asamblea Legislativa, también advierten ese terror a perder terreno en las próximas elecciones, si las candidaturas no partidarias no representaran una amenaza para los partidos políticos, no se estaría legislando en ese tema”, consideró el diputado.

Una de las explicaciones que los partidos políticos, dan para pedir que no se sumen los votos de los no partidarios a la hora de calcular sus escaños porque son individuales, no puede considerárseles un bloque y además que poseen diferentes visiones ideológicas que en algún momento pueden resultar contrarias.

Bonilla desvirtuó este argumento exponiendo que en primer lugar, la Sala de lo Constitucional, anterior ordenó que las candidaturas no partidarias se tomaran en cuenta como una planilla, respecto a la lógica de la diferencia de postura ideológica, externó que en la practica la igualdad de pensamiento no se cumple en los partidos políticos.

“Hemos visto como Jonny Wright, perteneciendo a un partido conservador en lo que al aborto se refiere, hizo propuestas en pro de esta medida que iba claramente en contra de su partido; el hecho de que una persona represente a un partido no quiere decir que va a pensar totalmente igual, lo mismo va a pasar en el caso de los no partidarios”, afirmó Bonilla.

El legislador consideró que la iniciativa de los partidos políticos, busca bloquear las candidaturas no partidarias como una respuesta a la propuesta impulsada por él, de reducir la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, y a su marcada oposición a los mecanismos con que se llevan a cabo elecciones de segundo grado y otros temas.

El diputado no partidario, valoró que la propuesta en torno a las candidaturas no partidarias surge en el momento en que los partidos políticos plantean una “reforma integral” al Código Electoral, que entre otras cosas buscaría eliminar la posibilidad de reducción de los escaños en el congreso salvadoreño.