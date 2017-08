Las FARC se reúnen para fundar su partido político

Por Rodrigo Ruiz Tovar

Bogotá/dpa

Los principales jefes de las FARC se reunirán desde el próximo domingo en Bogotá en el marco de un congreso constitutivo del partido político que los representará tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano y la entrega de armas a las Naciones Unidas.

La reunión será encabezada por Rodrigo Londoño, quien durante su vida guerrillera en las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) usó los alias de batalla “Timochenko” y “Timoleón Jiménez”.

Londoño llegó el lunes pasado a Bogotá procedente de La Habana, que durante cuatro años fue la sede del proceso de paz, donde estaba desde comienzos de julio en tratamientos médicos tras sufrir una isquemia cerebral.

El congreso del grupo ex guerrillero, llamado “Por un Gobierno de Transición para la Reconciliación y la Paz”, busca sentar las bases del futuro partido político. Asuntos como el nombre, sus estatutos y directivos serán temas de discusión hasta el 31 de agosto.

Para el 1 de septiembre está prevista su presentación oficial en un acto político-cultural en la Plaza de Bolívar, en el corazón histórico de la capital colombiana.

Luciano Marín, quien fue el jefe del equipo negociador de las FARC, anticipó en el acto final de la entrega de armas a las Naciones Unidas, el 15 de agosto, que el partido se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, para mantener las siglas que identifican a la organización desde que surgió en 1964.

“No queremos romper los vínculos con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria”, dijo Marín, más conocido con el alias de “Iván Márquez”, al justificar el nombre.

Sin embargo, el asunto parece no estar definido del todo a juzgar por un sondeo que abrió Londoño después por las redes sociales para escoger el nombre.

Según el líder ex guerrillero, los nombres propuestos son Nueva Colombia, Esperanza del Pueblo, FARC y Nuevo Partido. El primero ha recibido desde entonces el mayor respaldo.

“El objetivo de nuestro partido será dar voz a quienes no la han tenido, a quienes la vieja política le hizo oídos sordos”, dijo Londoño en un esfuerzo por dar a entender que, más que el nombre, lo importante es el propósito de la nueva formación.

Durante el congreso constitutivo del partido, las FARC también escogerán a los 10 delegados que representarán a la organización en el Congreso de la República que será elegido en marzo de 2018 y cuya legislatura empezará el 20 de julio.

Dicha representación fue convenida en el acuerdo de paz que se firmó en noviembre del año pasado, con el objetivo de que las FARC tengan inicialmente cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.

El alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, ha señalado que después de esa representación de 10 escaños en el Congreso en los dos próximos periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026) a las FARC les tocará competir de forma abierta con los demás partidos políticos.

Versiones periodísticas, no confirmadas por las FARC, indican que el grupo ex guerrillero tendría problemas financieros para la realización del congreso, pues no calculaba los altos costos de un acto político de esta índole con cerca de un millar de delegados y al menos 200 invitados internacionales.

El alto comisionado Rivera señaló que el Gobierno no destinará recursos para financiar el congreso, aunque sí le ayudará a las FARC a buscar recursos de cooperación internacional.

El congreso constitutivo del partido político se realizará en momentos en que los casi 7.000 miembros del grupo permanecen concentrados en 26 sectores llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en los cuales los ex guerrilleros están en plena fase de desmovilización.