La voz de los artistas proclama justicia para la selva amazónica.

Proyecto Cultural Sur internacional

Los artistas unidos en este movimiento mundial, lamenta y condena si hay mala intención en los hechos homicidas en contra de la ecología, por la vida de animales, humanos y las masas forestal. La tala de millones de árboles y todo hecho lesivo contra la selva amazónica de Brasil, porque no solo afecta a Brasil; están estrangulando el pulmón del mundo. Están destruyendo el habitad de la comunidad indígena que representa el verdadero patrimonio Brasileño. Por piedad pensemos a dónde irán las comunidades las comunidades indígenas sin su madre selva, a dónde se alojaran los animalitos que habitan la selva, no queremos formular acusaciones pero hay muchas evidencian de culpabilidad de parte del Gobierno. Dijo María Silva que en las Amazonas: “siempre hubo incendios, pero nunca incentivados por el discurso de un gobierno”, le dijo a la BBC la exministra brasileña. Bolsonaro moviliza al Ejército ante la presión internacional por la crisis en el Amazonas, no por su propia iniciativa, ni por considerarlo su deber.

Es urgente. Perdemos el pulmón del mundo, pedimos a los partidos verdes del mundo y especialmente, al partido verde de Europa, España. A organizaciones por la defensa de los animales, a interponer sus buenos oficios en favor de estos hechos de lesa humanidad a obligar si fuera necesario al respeto por la vida de la selva.

En Brasil hoy se registran miles de incendios, se esta quemando la Amazonia, en Gran Canarias también hay un incendio colosal. Es la diversidad que se pierde y con ello la vida se ve seriamente amenazada. Necesitamos otra forma de relacionarnos con la naturaleza, necesitamos otro tipo de gobierno. Ya no es un problema de ser o no ser sensible a los problemas sociales. Lo que esta en juego es la vida en la tierra. El cambio radical debe ser ahora.

El diario virtual RT nos dice: “Entre enero y agosto de 2019 registró 71.497 siniestros de esta naturaleza, un número considerablemente superior a las 39.194 quemas que ocurrieron en el mismo período de 2018. Se trata de las mayores cifras registradas en los últimos siete años.

Desde el inicio del año, cinco estados han tenido un mayor aumento de incendios: Mato Grosso (260 %), Rondônia (198 %), Pará (188 %), Acre 176 % y Rio de Janeiro (173 %). Lo que concuerda con la información de la NASA”.

En pocas líneas se resume un hecho trágico que acerca mucho más la línea del no retorno, 2030. Se trata de un crimen ambiental. Hechos de esta naturaleza superan la capacidad de gobiernos poco sensibles a los cambios climáticos. Se necesita poner todo en la balanza y emprender soluciones permanentes. Es criminal no movilizarse con rapidez ni destinar todos los recursos necesarios para apagar estos incendios, así mismo los gobiernos de todos los países están llamados a entregar su parte en la solución del problema, sin dejar que nos movilice solamente lo urgente (apagar los incendios) sino ir a las causas y asumir los trabajos para plantar los árboles necesarios y contribuir a frenar el peligro.

La cultura es parte de la solución, debemos cambiar la forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, relaciones simbióticas, poner investigación y ciencia en beneficio de la humanidad toda, suprimir los gastos inútiles, terminar con la propiedad privada de la tierra, priorizar la vida por sobre la ganancia económica de corto plazo.

Ante un hecho tan grave, que cada cual asuma su papel. De nosotros depende el futuro, este será el soñado, sí actuamos en consecuencia.

Pc-surv. Lucy Ortiz

Tito Alvarado, presidente honorario del Movimiento Proyecto Cultural SUR.

Miembro del equipo Festival Palabra en el mundo.

Miembro del equipo de redacción de la Revista Teórica Utopía Roja

Poeta Itinerante.