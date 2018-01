“De la tragedia queremos hacer un cambio positivo”: Alejandro Flores

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Unas flores de colores llamativos atraen de inmediato la atención de una esquinera de concreto de no más de 45 centímetros de alto, a manera de epitafio con los nombres de Marito y Esmeralda… prevalece como símbolo de la tragedia ocurrida en la colonia Las Colinas, luego del terremoto del 13 de enero de 2001.

“Es una tragedia ocurrida hace 17 años… pero sigue latente, porque la gente sigue viniendo y trabajando. Porque las tragedias no se deben de olvidar, sino provocar cambios en el país”, afirmó Alejandro Flores a Diario Co Latino mientras camina hacia el memorial de las víctimas de la catástrofe.

¿Cuál es la situación de los afectados de Las Colinas?

-En el año 2016 se aprobó un decreto en la Asamblea Legislativa #443, donde se autorizaba a FUTECMA a devolver los terrenos a las familias afectadas. El decreto duraba un año y venció en agosto de 2017, y no se pudo concretar la devolución de un solo lote, posterior, insistimos en la Asamblea Legislativa y se llamó a FUTECMA para preguntarle ¿por qué no avanzaron?, y era que ellos estaban ilegales desde el año 2010, no habían cumplido con todas sus obligaciones del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Gobernación.

¿Cómo lo solucionaron?

-Buscamos apoyo con los diputados en la Asamblea Legislativa y agradezco, específicamente a la diputada Jackeline Rivera y Cristina Cornejo, quienes nos ayudaron en esta gestión, y se facilitó que en el Ministerio de Gobernación FUTECMA se pusiera al día.

Tuvimos que gestionar un nuevo decreto legislativo y salió el #778, que está vigente y vence en septiembre de 2018, pero ya nosotros como hemos seguido con la insistencia y no veíamos claro la posición de FUTECMA, entonces en la penúltima plenaria estuvimos en la Asamblea Legislativa y se tuvo la iniciativa de conformar una Comisión Especial para investigar a FUTECMA y su atraso, la pieza pasó a la Comisión Política y ahí está para integrarla, producto de esta gestión el abogado de FUTECMA entendió que la situación era delicada y al siguiente día se entregaron los primeros dos lotes.

Al momento tenemos 35 inmuebles retornados a sus propietarios. En concepto de donación, y no tienen que pagar ni un centavo del registro de catastro, ni la devolución de los 75 mil colones que les entregaron antes de sus terrenos. Muchos tuvieron que enterrar a sus familiares y ocuparon ese dinero para comprar ataúdes y espacios en los cementerios, eso fue terrible y triste.

¿Cuál es el manejo sobre este tema?

-Vamos por buen camino, ahora lo que estamos haciendo es que aquellos casos de familias en que murieron los propietarios, se localicen los herederos directos para hacer el trámite de “aceptación de herencia”. Es un proceso jurídico que se lleva dos meses, mediante un abogado particular.

Falta un grupo de 40 personas que actualmente se están preparando, que son propietarios directos y otros que estaban fuera del país, que han dejado un poder para que un familiar los represente acá, aunque todos esos casos no son complicados, pero sí el tiempo que consumen los procesos legales.

Además, aquí hay una realidad que no la podemos obviar tampoco, existen muchos lotes que van a quedar en poder de FUTECMA, porque no habrá gente que reclame su lote. Como le decía, una familia que vivía en una esquina de ese pasaje (señala) no ha venido ningún familiar desde la tragedia. Eran la mamá, el papá y dos niños, todos ellos fallecieron. Y están los que no quieren saber nada aún después de la tragedia y no se han acercado, ni les interesa, eso sí es más complicado en esos casos.

¿Qué proponen?

-Nuestra aspiración es que se haga una donación total de los inmuebles a FONAVIPO, que es la institución que está entregando el dinero a los afectados, y así seguir el proceso de ir entregando poco a poco los terrenos. Y no importa el tiempo que tarden, porque aunque venza el nuevo decreto legislativo (#778), como institución FONAVIPO podrá continuar el proceso porque aún faltan 20 familias que no han presentado la solicitud de entrega del dinero, que son 7 mil y fracción de dólares.

¿Qué faltará luego de entregados los lotes?

-Quienes recuperaron sus terrenos quieren edificar de nuevo su casa, pero hay un informe que dictamina que es zona de riesgo, pero aquí se han reducido drásticamente y las medidas son mejores que antes del evento del 2001. Queremos que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, levanten la prohibición y se permita construir. Serían más de 80 viviendas y que la ANDA reconecte el agua de las tuberías, porque las acometidas están ahí. No necesitamos presentar informes de impacto ambiental. Así también, conseguir cooperación internacional como lo ha hecho el gobierno y pueblo de la República de China (Taiwán), que siempre ha estado a favor de nosotros y nos done un fondo semilla, para que los afectados puedan acceder a un préstamo con intereses bajos y no les pongan restricciones por sus edades. Han pasado 17 años y mucha gente tiene arriba de los 40 y 50 años. Así que haremos incidencia en las entidades de gobierno y la Asamblea Legislativa.