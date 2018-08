@DiarioCoLatino

La Universidad de El Salvador fue el escenario para que en el Auditorio de Derecho en el espacio denominado “Viernes Culturales” se diera la Cátedra “La Soberanía del Estado salvadoreño y los nuevos retos del siglo XXI”.

Las ponencias estuvieron a cargo de Simán Kury salvadoreño de origen palestino, quien llegó al país en 1980 y es el vocero de la Asociación Salvadoreña Palestina y también diputado del consejo nacional palestino, quien habló sobre su patria.

Palestina ha sido ocupada por el régimen sionista desde hace 70 años, negando al pueblo su derecho reconocido por las Naciones Unidas de construir su propio Estado soberano.

También expuso Anabel Belloso, diputada del FMLN e Isaac Ábrego representando los estudiantes de la UES.

Los tres coincidieron en que en mencionar las palabras de San Romero de Las Américas, pronunciadas el 24 de septiembre de 1978.

En esa oportunidad Monseñor Romero se refirió a que “el himno nacional no es un dogma y si tiene algo de hermoso y duradero, hay que deducir esa verdad y esa hermosura a la realidad del país, para no estar cantando lo que en realidad no existe, y para hacer que la hermosura del himno se traduzca en las realidades del país”.

Entonces, la invitación fue que para este 15 de septiembre “Día de la Independencia salvadoreña” se marche y no se festeje algo no existente, sino que se debe seguir luchando por una verdadera independencia y soberanía económica, cultural, alimentaria y militar.

En la cátedra también participó el conjunto musical “Grupo progresivo NEMI”, integrado por doce presos de la Cárcel “La Esperanza” de Mariona, cuyo amplio repertorio y esmerada presentación entusiasmó a todos los presentes.

Kury, antes de su intervención donde denunció el criminal bloqueo sionista sobre Gaza, y que la ha convertido en “la mayor cárcel a cielo abierto del mundo”, pidió a los músicos presos de Mariona el permiso de tomarse una foto junto con ellos y les regaló la bandera palestina y revistas de la Asociación Salvadoreña Palestina ASP.

Esto dejó a los presentes sorprendidos, pero convencidos de que para hacer un verdadero Estado es necesario humanizar la sociedad que puede ser tan sencillo como “el abrazo de siempre” que Kury ofreció a los integrantes del grupo NEMI.