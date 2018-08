“La Sala tenía una agenda política y eso está más claro ahora”: Olivo

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Julio Olivo rechazó las acusaciones lanzadas por miembros del partido en formación Nuevas Ideas y otros detractores, quienes afirman que el magistrado recibió instrucciones del FMLN para votar por la cancelación del partido Cambio Democrático (CD), al cual se había inscrito el exalcalde Nayib Bukele para competir por la Presidencia de la República. “Se especula una serie de cosas que no dejan de ser tergiversaciones de la realidad, lo concreto es que la Sala de lo Constitucional se tardó en emitir esa resolución”, afirmó el magistrado Presidente.

Olivo dijo que estas agrupaciones políticas y los grandes medios centraron los ataques en su contra por haber votado por la cancelación del CD, ignorando completamente que el fallo del TSE se originó a partir del veredicto emitido por magistrados de la Sala de lo Constitucional 2 años y 8 meses después del plazo que tenían para hacerlo y a cuatro días para cumplir su período de gestión en ese tribunal constitucional.

El presidente del TSE dijo que los magistrados constitucionalistas bien pudieron dictaminar que la resolución que tomó hace casi tres años el Tribunal Electoral salvando al CD de la desaparición era legal, o hubiese dejado el caso de CD en manos de la próxima Sala de lo Constitucional, pero como han seguido una agenda política decidieron actuar.

“La Sala tenía una agenda política y eso está más claro ahora, los fenómenos se van desvelando con el tiempo. La Sala tenía una agenda política y dentro de esa agenda política -que obviamente no la va a revelar- hay casos que la Sala iba a sacar y hay casos que no saca”, afirmó el funcionario en entrevista con canal 21.

Esta agenda está clara cuando, por ejemplo, dijo Olivo, deja sin resolver el caso del magistrado del TSE Ulises Rivas, a quien ha separado transitoriamente de su cargo, además del proceso sobre el diputado no partidario, pero, por otro lado, tomó una resolución en el tema de los diputados suplentes, el cual ni siquiera se lo habían pedido.

En aparente referencia a la elección de los nuevos magistrados de lo constitucional, Olivo dijo que pareciera que la Asamblea Legislativa está siguiendo los “criterios jurisprudenciales” de la Sala de lo Constitucional que se tardaba hasta tres años en resolver, como ocurrió en el caso del CD. Sobre los señalamientos de que él siguió lineamientos del FMLN, afirmó que se trata de acusaciones sin fundamento, motivadas políticamente, las que además están llenas de contradicciones.

El magistrado Olivo dijo que inicialmente estos mismos grupos habían generado la falsa versión de que el FMLN le había pedido que dejara a su suplente para que votara por la cancelación del CD, luego, cuando él participó en la votación, crearon la nueva versión de que había recibido instrucciones directas de la dirigente efemelenista Norma Guevara.

Olivo cuestionó al secretario general de CD Juan José Martel, quien ahora lo acusa de haber cancelado ilegalmente el partido, pero que no hubo felicitaciones cuando en 2015 resolvió junto con otros magistrados del TSE mantener vivo a ese partido de centro izquierda luego que en 2015 no logró la votación que según la ley de ese entonces se requería para no cancelarlo.

Según el magistrado, en esa resolución el integrante propietario del TSE Miguel Cardoza no votó por la resolución para mantener inscrito al CD, al igual que en esta ocasión no lo hizo para cancelarlo, pero ahora se ha convertido en un héroe para los seguidores de Bukele y Cambio Democrático.

“Hoy veo que están felicitando demasiado a Cardoza, pero en aquella ocasión nunca vi que me felicitaran, pero ahora sí se rasgan las vestiduras varios de los que están ahí”, cuestionó.

El presidente del TSE dijo que el argumento que él y otros magistrados presentaron a la CSJ para avalar la continuidad del CD fue que en 11 resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional habían trastocado todo el sistema electoral, y que por ello no aplicarían a ese partido el requisito de los 50 mil votos. Pero que ese argumento fue desechado por la Sala en la reciente resolución. “¿Cómo me sustraigo yo de una sentencia de la Sala de lo Constitucional?”, insistió.

Por otro lado, Olivo manifestó que en esta semana el TSE podría resolver sobre la autorización de Nuevas Ideas como partido político, pero que primero tendrán que resolver tres recursos en contra que han sido presentados ante los magistrados.

Las firmas, en tanto, se les han validado. “Un recurso plantea, por ejemplo, que esa marca de Nuevas Ideas la está inscribiendo otra persona en el Registro de Comercio y que por lo tanto no la podemos inscribir, es el abogado Danilo Vega, cliente frecuente de la Sala. Hay otro recurso que plantea que el señor Bukele ha sacado la marca de un proyecto que era propio de la alcaldía de San Salvador”, explicó.