La República contra el terrorismo

El tema no es nuevo, es un fenómeno con aristas históricas, intrafamiliares, sociales, etc., el cual se considera una “reproducción antisistema delictiva”, así el enfrentamiento y caracterización del terrorismo es identificar al “enemigo”, al grupo o sector social “peligroso”; en nuestro tiempo 2019, son autodenominados: 18, 13, maras, etc. El accionar de estas estructuras, pretende demostrar su fuerza con acciones desesperadas contra civiles o elementos militares desarmados.

Las estructuras terroristas han aumentado su accionar en los últimos meses, la ex Sala Constitucional, las calificó acertadamente de Grupos Terroristas, estas entidades se caracterizan por: “usar la violencia en forma indiscriminada o desesperada contra personas indefensas, con ventajas de armamentos, sin atender las normas humanitarias, ni derechos humanos, tampoco respetan las leyes internacionales de conflictos internos o externos, pueden ser integrados por religiosos, supremacistas, narcotraficantes, fanáticos, nacionalistas, etc.”; así han realizado ataques contra la Policía Nacional Civil y soldados usando los coches-bombas, asesinando a sus familias o sus miembros en absoluta desventaja física y material.

La nación se enfrenta a una cultura terrorista, enquistada en núcleos familiares de las organizaciones delictivas, son dos o tres generaciones nucleares (familiares) educados dentro del modelo contracultural, que pretenden destruir el modelo democrático, religioso o social, ellos en esencia son antisistema que no tienen objetivos de “buenos ciudadanos”, ni productivos, ni asociaciones para el bien social.

El arraigo de la Cultura Terrorista, ha sido construido por estas estructuras en aproximadamente tres o cuatro décadas, un modelo exportado desde Estados Unidos y ahora arraigado en la nación, de tal forma que su tratamiento, aculturación, destrucción y desmantelamiento será posible en igual tiempo, si acaso se persevera en los proyectos que ahora funcionan en el camino correcto, se debe perfeccionar la estructura anti-terrorista en todas sus funciones, no es cuestión de una administración sino cuatro para continuar los programas vigentes… ¿Por qué cambiar lo bueno?, ¿por qué cambiar a las personas que han demostrado capacidad y excelentes resultados?, ¿por qué desmantelar modelos de seguridad que poseen resultados notables?

La historia demuestra que se requiere la racionalidad política para los siguientes lustros, cualquiera que sea la bandera gubernamental más allá del evento electoral próximo o distal.

Se necesita el máximo apoyo a la PNC y los soldados, son nuestra primera línea de defensa constitucional, por ello el apoyo legal e institucional, debe perfilarse en una lucha de la República contra el terrorismo.

