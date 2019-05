Suspensión de Operación Milagro, un interés ideológico, político y comercial

Cecilio I. García

Los intereses

El presidente de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, asegura que la autorización del ejercicio profesional del personal médico cubano, se dio por razones políticas porque miembros de las anteriores Juntas eran del FMLN. Una acusación no probada, pero que permite asumir que ellos son de afiliación política e ideológica contraria, es decir, tienen un interés ideológico y político partidista.

Sin embargo, la brigada humanitaria cubana está presente en treinta y cuatro países, sin que importe el signo político de los gobiernos de esas naciones. Ejemplo es Guatemala, que no tiene un gobierno que pueda llamarse de izquierda.

Otro miembro de dicha Junta, oftalmólogo, afirmó en una entrevista de televisión, que los oftalmólogos salvadoreños, podrían atender casos de cirugía de ojos en el sistema de salud p彙lico si les pagaran $3,000, un interés monetario y comercial.

En cambio, el personal cubano devenga $800 de remuneración más $300 de alimentación, por ser una cooperación de solidaridad humanitaria y no de negocio privado.

Sistema de Atención

Actualmente, los oftalmólogos que trabajan en el Sistema Público de Salud, lo hacen generalmente a tiempo parcial en el área urbana y sobre todo en el área metropolitana.

Por su parte, la brigada humanitaria de Cuba, trabaja ocho horas diarias de lunes a sábado y vive en la ciudad de San Vicente, donde se fundó el Centro Oftalmológico Nacional, adscrito al Hospital Santa Gertrudis. Esa dedicación y el sistema organizado, junto con profesionales salvadoreños, es la que permitió realizar cincuenta operaciones al día.

Son pacientes de bajos ingresos de todos los Departamentos del país, y hasta de pacientes de otros países del área centroamericana, que no pueden pagar por atención privada $1000 por cada ojo; toda esa atención con las consultas de evaluación y seguimiento, así como los medicamentos necesarios son brindados en forma gratuita.

-Los falsos argumentos para desautorizar al personal médico cubano.

No es cierto que los documentos presentados por el personal cubano es apostillado, lo que nos llevó a concluir que no son válidos por que Cuba, no es signataria de la Convención de la Haya sobre apostillado. Han confundido los timbres en las autenticas consulares de los documentos y asumen que son apostillados.

Un error de interpretación jurídica, por no asesorarse con el personal jurídico del Consejo Nacional de Salud.

Tampoco se asesoraron jurídicamente, para exigir arbitrariamente títulos originales, cuando ese requisito es excepción desde el año 2010, según el artículo 334 del código procesal Civil.

Consecuencias jurídicas y sociales de la decisión de la Junta de vigilancia médica

El denunciar ante la fiscalía General de la República al personal cubano, sin base jurídica han ignorado a las autoridades del Consejo Nacional de Salud, saltando niveles de autoridad, pues su autonomía es técnica no administrativa.

-Han provocado el retiro de la Brigada Humanitaria Cubana.

-Han dejado sin atención a 6000 pacientes que estaban en lista de espera, pacientes programados y pacientes en seguimiento post operatorios.

-Los miembros de la Junta de vigilancia médica, pueden haber caído en delitos de actos arbitrarios, violación de Derechos Humanos, suspensión de convenio diplomático y otros, aunque desistan de su decisión pues el daño est hecho.