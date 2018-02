“La paz es posible pero depende de nosotros”: cardenal Rosa Chávez

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El cardenal Gregorio Rosa Chávez afirmó en una entrevista con el Vaticano News que el país estaba “en un nivel tan grave en la situación de violencia, que es como si estuviéramos en otra guerra, donde no hay con quién negociar”.

“Esperamos que con Monseñor Romero y la intercesión de su testimonio nos ayude a salir de este túnel en el que estamos sumergidos como país. Queremos ver el país que soñó Monseñor Romero y el Padre Rutilio Grande, pero también lo debemos construir nosotros, porque la paz es tarea nuestra y no solo una dote que se pide en la oración. Ese es el camino que nos enseñaron ellos”, destacó en la entrevista respecto al proceso de beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande, en Roma, Italia.

El expediente del Padre Rutilio Grande fue presentado el pasado 22 de noviembre 2017 para su proceso de beatificación y canonización. El papa Francisco lo autorizó y fue presentado ante la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano por Monseñor Rafael Urrutia, canciller del Arzobispado de San Salvador.

El sacerdote jesuita nació en El Paisnal el 5 de julio de 1928 y fue asesinado por miembros de la Guardia Nacional (GN) junto al sacristán y su acólito, un adolescente, el 12 de marzo de 1977, en los albores del conflicto armado que duró doce años en El Salvador.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez señaló que el país desde la firma de los Acuerdos de Paz puede construir una democracia a partir de elegir a sus gobernantes libremente, su libertad de expresión del pensamiento y la existencia de instituciones donde pueden acudir en su denuncia, pero falta mayor trabajo.

“Un país con siete 7 millones de habitantes, donde cada día hay casi 12 homicidios, una cifra importante y de los más altos del mundo. Y ¿por qué?, porque no le apostamos a la paz, porque no atacamos las raíces de la guerra, la falta de justicia, la inequidad y la impunidad. Esa es la gran tristeza del pueblo, porque no siente que la paz esté presente”, expresó.