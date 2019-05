La palabra queda: antología de escritores de la Universidad Dr. José Matías Delgado

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

La selección de autores fue realizada por Enrique Sorto Campbell Rector de la UJMD y Javier Alas Gran maestro de poesía (2007), el prólogo por David Escobar Galindo Rector Emérito, Editorial Delgado, 183 p.

La obra refiere a trece autores: René Fortín Magaña, Luis Salazar Retana, David Escobar Galindo, Lovey Argüello, Claudia Hérodier, César Ramírez, Marta Elena Uribe-Paredes, Enrique Sorto Campbell, Carmen Gonzáles Huguet, René Rodas, Javier Alas, Claudia Meyer, Mario Zetino, todos poseen en común el encuentro con el prestigioso centro académico, alma mater de notables alumnos y alumnas.

David Escobar Galindo en su prólogo Voces con vocación de ecos anota: “… algunos de los poetas y narradores que aquí están reunidos ya no se encuentran en este plano; pero todos han sido y siguen siendo miembros del Club Existencial Matías, que surgió en aquel septiembre de 1977 y que, en el curso de los años, ha venido creciendo en vitalidad y afectividad. La poesía es siempre una iluminación reconfortante, y por eso ahora, en estos tiempos tan sobrecargados de nublazones agobiantes, ejerce una misión de rescate anímico que los creadores literarios debemos asumir como lo que es: encargo superior”.

Ejercer la docencia en ese magnífico centro de educación superior es un honor, en mi caso impartir conocimiento fue la comunión multiplicadora con las juventudes que recibieron mis modestos conocimientos, de esa forma en las aulas pretendí ahorrarles tiempo en su visión del mundo advirtiendo errores, divulgando éxitos, incrementando el nivel empírico a sistemático en diversas empresas con variadas herramientas sociales etc.

El contenido de La palabra queda es un recorrido por maravillosos mundos literarios que permanecerán en el imaginario de sus lectores, permitirá vivencias, circunstancias, sonidos, tiempo, amor, fuego, fantasía, bajo el color expansivo de la poesía o narrativa; la antología es una sintonía con la palabra aspirante para acompañarnos toda vida, como los inolvidables cantos de cuna, las plegarias agradecidas por un pequeño triunfo, similares a un “te quiero” “te amo” o un “te creo” cuando juramos “para toda la eternidad”.

Pertenecer a La palabra queda me provoca mucha alegría, es un número significativo el trece con dos personalidades que han emigrado al infinito, aquellos que no están entre nosotros les encontramos arraigados y felices en ésta Patria del libro impreso, en este pequeño territorio inexpugnable para el olvido…ahora me invade una alegría infantil y se les comparto.

