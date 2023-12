La Navidad es el encuentro del hombre con Jesús

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

En la misa dominical y segunda de adviento, la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral presentó una procesión de ofrendas, con la “corona de adviento”, como un signo de consuelo de saber que Dios viene al mundo, explicó Teresa Alfaro. La Comunidad la Cripta aprovechó en la misa la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que Alfaro recordó que Monseñor Romero dijo en su momento que “iluminaba los inconveniencias políticas, sociales o económicas desde la perspectiva de Dios”.

Por ello, las ofrendas fueron luces que simbolizan las almas de miles víctimas de la masacre de El Mozote, cuyos derechos fueron irrespetados ese 11 de diciembre de 1981. “Un pensamiento de Monseñor Romero para tener presente este día (10 de diciembre 1978) en el segundo domingo de adviento, dijo, Alfaro, que las tres lecturas de ese domingo hablaban de Cristo, en la primera lectura de Isaías, hablando de Cristo como un ser salvador en medio de las catástrofes de los pueblos”, citó.

“La segunda lectura anunciando la venida de Cristo, cercana, esperando la conversión de los hombres y la teología profunda del Evangelio de San Marcos, que Cristo mismo está presente entre nosotros, Cristo vive en su pueblo, Dios salva en su historia la zona en donde se encuentra y cada hombre es Cristo”, señaló Alfaro.

Alfaro llamó a la reflexión sobre el significado de la Navidad, como encontrarse con Cristo y poner en él la esperanza de la patria y la situación, dijo, al recordar las palabras de Monseñor Romero, quien afirmó “Dios viene a salvarnos, eso quiere ser el mensaje de adviento, el Señor que viene y el hombre que quiere salvar y al hombre al que quiere salvar y encontrarlo”, recordó.

Celebrar la Navidad no debe tomarse como una “fiesta pagana de comercio”, de vicios o negocios. “para Monseñor Romero, eso era darle un triste sentido comercial a la Navidad, porque la Navidad era el anhelo de Dios por encontrarse con el hombre, y del hombre que no estará feliz mientras no se encuentra con Dios”, puntualizó.