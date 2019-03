“La militancia está esperando cambios drásticos”: Hugo Martínez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El excandidato a la presidencia del FMLN, Hugo Martínez, manifestó que la militancia del partido y la población en general está esperando cambios drásticos en el instituto político de izquierda y no medidas cosméticas que mantengan el actual estado de cosas.

“Ellos están esperando cambios drásticos, están esperando una transformación en el partido que no tiene que ver con los valores y principios históricos del partido, eso para nuestra militancia debe estar intacto, es la columna vertebral, eso no se toca”, manifestó el también excanciller.

Estos cambios que la población y la militancia espera tienen que ver con todos los ámbitos de participación en los que el partido se desenvuelve, tanto en lo interno como en lo externo, consideró.

“En los métodos y estilos de trabajo, en los métodos y estilos de lucha, en la forma de hacer gobierno del FMLN ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel legislativo o del ejecutivo que ahora tendrá cinco año para demostrar que ha cambiado en la forma de hacer Gobierno”, manifestó durante una entrevista en canal 12.

También la población y la militancia está demandando de la dirección del partido, cambios en la forma de comunicarse. “Pero también volver a los orígenes en el sentido de que el militante, el dirigente del FMLN está ahí para servir al país, para servir al partido, no para convertir su presencia en un puesto público, en un puesto de dirección, como un modo de vida”, añadió.

Martínez dijo que no solo en el FMLN, sino en varios partidos hay gente que padece de “presidentitis” y que ahora también hay quienes parecen del “síndrome” de la secretaría general del partido.

El excandidato efemelenista dijo que aun no descarta su participación en la competencia por la secretaría general del partido, pero que esta decisión la tomará en los próximos días, pero que no está obsesionado con asumir ese cargo.

“Por eso yo no me aferro, por eso no digo estoy interesado en la secretaría general. Yo estoy dispuesto a contribuir, pero no necesariamente desde la secretaría general y creo que eso también es algo que dice mucho de cada uno de nosotros”, añadió el excanciller.

Martínez afirmó que dentro del partido de izquierda, se debe dejar atrás el pensamiento de que si alguien no es electo como máxima autoridad la vida se acaba. “Todos somos necesarios, nadie es imprescindible. Todos sí tenemos algo que aportar, pero no es cierto que la vida del país, la vida del partido dependa de una sola persona, sobre todo en un ente con un ejercicio colectivo como siempre ha sido el FMLN”, recalcó.

Este tipo de pensamiento es a criterio de Martínez, el que le han hecho daño al FMLN y que se deben de romper. “Hay gente que siente que si no tiene control del partido ya no va servir el partido, no va a servir el esfuerzo del partido, que son los garantes y eso no es cierto. Yo respeto mucho a la dirigencia histórica, han dado un aporte, pero no es cierto que ellos sean los únicos que pueden garantizar el rumbo del partido”, dijo.