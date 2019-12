“La aprobación del presupuesto muestra el nuevo pacto de derecha”: Oscar Ortiz

@DiarioCoLatino

El Secretario General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Oscar Ortiz, insiste en que el presupuesto general de la nación para el año 2020, aprobado la noche del viernes pasado con los votos de los diputados de derecha, no cumple con los principios constitucionales. Para Ortiz, la aprobación del presupuesto es una acción provocada por un pacto entre el Gobierno Central y los partidos de derecha, que no responde a las necesidades ni demandas de las familias salvadoreñas y de los diferentes sectores sociales, así lo expresó el dirigente de izquierda en la siguiente entrevista:

¿Qué valoración hace de la aprobación del Presupuesto del año 2020?

Nosotros siempre dijimos como fracción del FMLN y como partido, que estábamos listos para votar el presupuesto, siempre y cuando respondiera a las grandes demandas y prioridades nacionales de sectores claves, que no solo mueven la economía, sino que aportan al desarrollo nacional.

Además, insistimos en que fuera un presupuesto transparente, equilibrado y que respetara el marco de la Ley, pero cuando empezamos a estudiarlo fuimos encontrando una evasiva y una negativa, sobre todo, a explicar incoherencias, que dejaron claro que era un presupuesto mentiroso, un presupuesto que llevaba muchos recursos escondidos y era un presupuesto que violentaba el espíritu y el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ejemplo de ello son los más de 200 millones de dólares sin especificar y más de 20 millones de dólares en publicidad.

Se dijo que se anulaba la partida secreta y partida secreta no hay desde el 2011, lo que existía eran fondos de gastos discrecionales, y hoy resulta que lo que hicieron fue repartirlos y sumar más gastos discrecionales de lo que tenía el presupuesto que está cerrando. Pero no solo eso, se miente, porque se dijo que había incremento para el salario de los policías y no llegó, incremento en 50 dólares a la pensión de los veteranos y no estaba en el presupuesto, se dijo que iba incremento para la Universidad de El Salvador y no iba, se dijo que iban todos los escalafones y no es cierto, no iban completos los escalafones de salud y educación.

. ¿Cuáles son los vicios de inconstitucionalidad e irregularidades que contiene este Presupuesto?

Lo más grave de este presupuesto es que se violenta el marco legal. Cómo se les ocurre en un presupuesto de estas características que tenían años de no conocerlo de esta manera, en que habilita y le da la responsabilidad a la Asamblea, a petición del Presidente de la República, para suprimir más de 5000 plazas del presupuesto, eso no había sucedido. Nosotros en 10 años siempre fuimos muy cuidadosos de la estabilidad laboral y los derechos, y resulta que esas más de 5000 plazas que suprimen son plazas por Ley de Salarios, son plazas por contratos de personas que tienen entre 5 y 10 años de trabajar en el Ejecutivo. Se les cayó la máscara, primero se argumentó que porque eran familiares, hablaron de nepotismo, cuando si de nepotismo vamos a hablar, este Presidente ya tiene triple corona, porque nepotismo en esencia es que en casi todos los cargos de decisión estratégica que él tiene son familiares o conexos, y entonces cuando vimos nosotros que estaban insistiendo a que se votara un presupuesto donde se suprimía más de 5000 plazas dijimos no, eso no puede ser.

El FMLN, junto a diferentes sectores, venía insistiendo sobre algunos temas como los incrementos para los veteranos, PNC y Fuerza Armada ¿Estos incrementos se lograron?

Nosotros hicimos esfuerzos y propuestas, y por suerte también logramos después de la presión de los sectores veteranos y la sensibilidad que representan los operadores de seguridad que son 50 mil, entre miembros de la PNC, Centros Penales y Fuerzas Armadas, la aprobación de dos decretos específicos. En uno, logramos que, como la ley manda, se opere el incremento para los veteranos, ya no de 50 dólares a partir de enero, sino de 100, y eso, que conste, que no se sabe exactamente de donde van a salir los recursos, pero lo importante es que ya lo dejamos aprobado.

Segundo, que como no iba absolutamente nada de incremento de salario de policías, decidimos que el 100 por ciento de la Contribución Especial, que fue un esfuerzo generado por el gobierno nuestro, donde hoy los policías tienen 400 dólares de bono trimestralmente, de ahora en adelante reciban 700 dólares trimestralmente, claro, esto no es aumento de salario, ellos lo han querido vender como un aumento, pero no lo es, porque esto es transitorio, esa es una contribución que dura 5 años, el otro año se termina. Me imagino que el Presidente, que en su campaña dijo que se iba a eliminar la Contribución Especial, va a tener que pensarlo bien, porque va a tener que pedir extensión de esta contribución de la telefonía y los grandes contribuyentes para seguir manteniendo lo que ya nosotros habíamos creado. Esto es un estímulo, no es un aumento de salario, sino un bono, porque no es un fondo permanente. El incremento de salario es un fondo permanente de los fondos del Estado, que nosotros habíamos propuesto 50 millones de dólares que perfectamente se podían sacar de partidas que no son prioritarias, para incrementar a los policías un promedio de 150 dólares mensuales, pero no quisieron.

¿Piensa usted que la aprobación de este Presupuesto ha sido producto de un pacto entre los partidos de derecha y el Gobierno Central?

Fue un pacto oscuro entre las derechas. Hoy se descubrió todo el tema, por si a alguna gente le quedaba alguna duda que este Presidente, que llegó con una agenda de izquierda y que le dijo a los votantes, para que lo respaldaran, siendo él que venía del FMLN, que era lo nuevo del FMLN, era lo moderno del FMLN, y que él era un hombre progresista, un hombre de izquierda, hoy queda claro, que esa máscara se ha caído y aquello que él tanto criticó de los diferentes y de los iguales, hoy resulta que vuelve a la historia, las derechas se juntan, las derechas conspiran y las derechas se cuidan, se respaldan, y hoy están en un solo huacal y en ese huacal, tiene a uno de sus más importantes exponentes como es el actual Presidente.

Hay algunos sectores de izquierda que tienen miedo de que la negativa a dar los votos al Presupuesto traiga más desgaste al FMLN.

El Frente es una oposición digna, no confundamos oposición digna con radicalismo sin sentido. Yo siempre he dicho que yo no soy, y nunca he sido un dirigente, un líder o un funcionario que tenga como punto de partida un radicalismo sin sentido, no, nosotros siempre hemos sido firmes, dignos, no podemos estar aprobando algo que no solo no tiene marcos básicos de transparencia, que no responde a principios éticos, sino que es una negociación que simple y sencillamente se hizo en la noche, en la oscuridad. De la noche a la mañana el partido que más violentado había estado siendo por el Presidente de la República les dijo de todo a ARENA y otros partidos, y hoy resulta que aparecen juntos, con negociaciones que ya la gente empezó a identificar que se tratan.

¿Qué hará el FMLN para garantizar el buen uso de los recursos del Presupuesto?

Nosotros siempre dijimos que vamos a ser una oposición inteligente, firme y una oposición abierta, dispuesta a dialogar y construir acuerdos, pero con propuestas. Ese pacto oscuro de las derechas no admitía razonamientos, incluso, solo votaron y se fueron, no quisieron debatir, a celebrar se fueron. Nosotros seguiremos como una oposición vigilante, vamos a insistir en estos temas no atendidos del presupuesto, hay que seguir construyendo la correlación social, política y legislativa, para decirle a la gente que realmente es un presupuesto que no se corresponde a las grandes demandas ciudadanas.